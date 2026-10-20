«Είμαι στη στιγμή που σιγά σιγά θα πρέπει να αποφασίσω κι εγώ πότε θα κάνουμε ένα βήμα», είπε ο Γιώργος Γαβρήλος, τονίζοντας πως δεν διεκδικεί καμία προκρατημένη θέση στην ΕΛΑΣ.

Για τους λόγους της αποχώρησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ, την απόφασή του να μην παραδώσει, για την ώρα, τη βουλευτική του έδρα και το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ μίλησε ο Γιώργος Γαβρήλος στο Mega.

«Οι λόγοι που μας ανάγκασαν να αποχωρήσουμε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν έχουν αλλάξει. Αυτό που διαπιστώσαμε τον Ιούλιο μήνα ήταν ότι μια μειοψηφία του κόμματος άλλαξε την απόφαση που είχαμε πάρει τον Ιούνιο, που έλεγε ότι πρέπει να συμπαραταχθούμε και να στηρίξουμε ουσιαστικά το εγχείρημα το νέο του κ. Τσίπρα και το κόμμα της ΕΛΑΣ, βάζοντας μπροστά τις κοινωνικές προτεραιότητες και τις ανάγκες που είχαμε διαπιστώσει και στις εκλογικές μας περιφέρειες».

«Είχαμε μείνει βουλευτές πολλοί στην περιφέρεια και βλέπαμε ότι ο κόσμος ο προοδευτικός θέλει έναν μεγάλο πολιτικό φορέα προκειμένου να έχουμε μια πολιτική αλλαγή, όπως το ζητάει και το 70% του ελληνικού λαού», συνέχισε ο ανεξάρτητος βουλευτής.

«Για να έχεις πολιτική αλλαγή χρειάζεται ηγεσία, χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζονται στελέχη, και να πείσεις τον κόσμο ότι υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Προφανώς τα πράγματα δεν είναι εύκολα για το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Βλέπετε ακόμη και ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος προηγείται στις δημοσκοπήσεις, αυτή τη στιγμή στην τελευταία δημοσκόπηση της Opinion, πέρα από το 70% που ξέραμε ότι θέλει πολιτική αλλαγής, φαίνεται ότι και σε προσωπικό επίπεδο έχει προβλήματα», πρόσθεσε.

«Δηλαδή, για πρώτη φορά το δίλημμα του σταθερότητα ή αλλαγή φαίνεται ότι δεν περνάει στον κόσμο. Ο κόσμος λέει θέλω αλλαγή ή ως καταλληλότητα πρωθυπουργού φαίνεται ότι υποχωρεί. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα και στην αντιπολίτευση. Πρέπει ο βουλευτής να είναι εκεί, να δώσει μια μάχη για όσο καιρό απομένει. Βλέπω θετικά προφανώς το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και μετά την παρουσίαση των θέσεών του στην Έκθεση Θεσσαλονίκης βλέπω ότι μιλάει για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, με μετριοπάθεια, μέσα σε ένα πλαίσιο που αυτά που προτείνει μπορούν να γίνουν πράξη. Και είμαι στη στιγμή που σιγά σιγά θα πρέπει να αποφασίσω κι εγώ πότε θα κάνουμε ένα βήμα. Δεν παραδίδω τη βουλευτική μου έδρα για να υπηρετήσω τον τόπο μου και αναδείξω τα προβλήματα. Τις προάλλες ανέδειξα το ζήτημα του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου. Αλλά σας λέω ότι βλέπω τον εαυτό μου πιο κοντά στο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ».

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«Δεν διεκδικώ ούτε προκρατημένη θέση ούτε έχω συζητήσει με τον κ. Τσίπρα. Θεωρώ από τον Ιούνιο μήνα ότι θα πρέπει ο προοδευτικός κόσμος να στρατευτεί σε μια προσπάθεια να δώσουμε τον αγώνα για την πολιτική αλλαγή, ακόμη και ως απλό μέλος ενός κόμματος που βλέπω ότι έχει μια προοπτική να παρουσιαστεί ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης», συνέχισε.

Ο Γιώργος Γαβρήλος εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και δεν μπορεί πλέον να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ ασκεί κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την αδυναμία του να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Αυτή τη στιγμή και δημοσκοπικά, αλλά κι εγώ προσωπικά κάνοντας μια εκτίμηση, θεωρώ ότι η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να προχωρήσει και να είναι το κόμμα που θα διεκδικήσει την πολιτική αλλαγή. Τώρα, επειδή έχουμε και την επικαιρότητα με όλες αυτές τις συγκρούσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε δύο χρόνια να κεφαλαιοποιήσει το ότι βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή η Ελλάς είναι δημοσκοπικά δεύτερο κόμμα. Θα έρθει ο ελληνικός λαός να αποφασίσει και να κατατάξει τον καθένα, αλλά νομίζω μετά τις εκλογές οι προοδευτικές δυνάμεις, και συγκαταλέγω και την ΕΛ.Α.Σ. και το ΠΑΣΟΚ και άλλες δυνάμεις ενδεχομένως που θα εκφραστούν κοινοβουλευτικά πλέον μετά τις εκλογές, μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι, πραγματικά να έχουμε έναν άλλο βηματισμό για τη χώρα, μια άλλη κυβέρνηση με προοδευτικό και κοινωνικό πρόσημο».

Τέλος, είπε: «Δεν βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί πραγματικά να παίξει έναν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη νέα προσπάθεια που γεννιέται. Και αυτό ξέρετε, δεν είναι κακό. Η Αριστερά πάντα μεταλλάσσονταν, εξελίσσονταν. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να έχουμε αυτή την πολυδιάσπαση, τον πολυκερματισμό στην Κεντροαριστερά και στην Αριστερά, ενώ θα μπορούσαμε με ένα πολιτικό σχέδιο που μπορούμε να συμφωνήσουμε, να ενώσουμε δυνάμεις και να διεκδικήσουμε αυτή την πολιτική αλλαγή», είπε.

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