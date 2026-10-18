Ο «Δαίδαλος» θα προσφέρει υπολογιστικούς πόρους σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου θα βρεθεί τη Δευτέρα (19/10) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του νέου εθνικού υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», ενός σημαντικού έργου για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών υποδομών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις 10:30 σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Τίμο Κουρεμένο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, όπου έχει εγκατασταθεί ο «Δαίδαλος», μία από τις σημαντικότερες νέες υπολογιστικές υποδομές της χώρας.

Τι είναι ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος»

Ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής διαθέτει υπολογιστική ισχύ 85,69 petaflops και συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα υπολογιστικά συστήματα διεθνώς, έχοντας καταλάβει την 31η θέση στην παγκόσμια κατάταξη TOP500.

Ο «Δαίδαλος» θα προσφέρει υπολογιστικούς πόρους σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, στην επιστημονική έρευνα και στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

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Παράλληλα, θα αποτελέσει βασική υποδομή για το ελληνικό AI Factory «Φάρος», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας καινοτομίας και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η λειτουργία του υπερυπολογιστή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση των ψηφιακών δυνατοτήτων της Ελλάδας και την ενίσχυση της συμμετοχής της χώρας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα τεχνολογίας και έρευνας.