Ούτε μετανάστες ούτε άκρα Αριστερά βλέπει πίσω από τις ταραχές στη Γαλλία.

Μέσα στον ορυμαγδό των δηλώσεων στελεχών της ΝΔ που αναζητούν στους μετανάστες και στην άκρα Αριστερά τους υπεύθυνους για τις ταραχές στη Γαλλία, η Ντόρα Μπακογιάννη επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση. Η πρώην υπουργός αναγνώρισε ότι οι αρχικές διαδηλώσεις είχαν πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές αιτίες και ήταν δικαιολογημένες, κάνοντας σαφή διαχωρισμό από τα βίαια επεισόδια που ακολούθησαν. Μίλησε για «κακοποιά στοιχεία» και «αναρχικούς που παρεισφρέουν» στις κινητοποιήσεις, χωρίς να αποδώσει συλλογική ευθύνη στους μετανάστες ή να υιοθετήσει την ερμηνεία περί οργανωμένης υποκίνησης από την άκρα Αριστερά.

Η διαφοροποίηση έχει ενδιαφέρον, ιδίως σε μια συγκυρία κατά την οποία η σκληρή δεξιά ρητορική κερδίζει χώρο στο δημόσιο λόγο στελεχών της κυβερνητικής παράταξης. Η Ντόρα δεν δικαιολόγησε τη βία, αλλά δεν ταύτισε και την κοινωνική διαμαρτυρία με την παραβατικότητα. Και υπενθύμισε, με τον δικό της τρόπο, ότι μπορεί κανείς να καταδικάζει τα επεισόδια χωρίς να παραβλέπει τα προβλήματα που βγάζουν τους πολίτες στους δρόμους.

Μια διακριτή φωνή στο εσωτερικό της ΝΔ, σε μια συζήτηση όπου οι αποχρώσεις συνήθως χάνονται πίσω από τις κραυγές.

Α.