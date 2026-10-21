Ξαφνιάστηκαν στο Μαξίμου με το τουρκικό «χτύπημα» από την Αν. Λιβύη.

Σε δύσκολη πολιτική και διπλωματική θέση βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της ανατολικής Λιβύης, η οποία μέχρι πρότινος αποτελούσε το βασικό ανάχωμα απέναντι στις επιδιώξεις της Άγκυρας.

Η εξέλιξη προκαλεί εύλογα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελληνικών διπλωματικών χειρισμών, καθώς ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε πραγματοποιήσει επαφές με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, επενδύοντας στην προσέγγιση με την ανατολική Λιβύη. Τον είχε συναντήσει στην Βεγγάζη τον προηγούμενο Μάρτιο, ενώ στην Αθήνα είδε τον γιο του Σ. Χαφτάρ.

Το γεγονός ότι η πλευρά Χαφτάρ άλλαξε στάση στο συγκεκριμένο ζήτημα δημιουργεί νέα δεδομένα για την Αθήνα και φέρνει τον Γεραπετρίτη αντιμέτωπο με ένα δύσκολο ερώτημα: πώς, παρά τις συναντήσεις και τις διπλωματικές διαβεβαιώσεις, η Τουρκία κατάφερε να πετύχει μια τόσο σημαντική ανατροπή;

Και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο στις επόμενες κινήσεις της Αθήνας, αλλά και στις εξηγήσεις που θα κληθεί να δώσει ο υπουργός Εξωτερικών για μια εξέλιξη που αλλάζει τις διπλωματικές ισορροπίες στην περιοχή.

Α.