Και εγώ δεν συμφωνώ με όλα όσα έχει κάνει, είπε ο Νίκος Παππάς.

Την εκτίμησή του πως «δεν έχει ραγίσει το γυαλί» μεταξύ του ιδίου και του Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε ο Νίκος Παππάς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο πρωινό του Open, με αφορμή την «απαράδεκτη επιπολαιότητα» που του καταλογίζει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του «Ιθάκη», καθώς και για την διατυπωθείσα εκτίμησή του πως δεν έπρεπε εν τέλει να συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ μετά την καταδίκη του με 13-0.

«Αυτό είναι μία φράση που ακουμπά την περίοδο μετά το Ειδικό Δικαστήριο για το αν θα είμαι στα ψηφοδέλτια ή όχι. Η ιστορία έδειξε ότι συμμετείχα στα ψηφοδέλτια και απεφάνθη ο λαός», είπε ο Νίκος Παππάς στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open για τη φράση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Δεν έχει ραγίσει το γυαλί με τον Τσίπρα. Έχουμε άψογη πολιτική σχέση, έχουμε αυτήν τη στιγμή διαφορετικές οπτικές. Ο καθένας έχει κάνει την αποτίμησή του. Και εγώ δεν συμφωνώ με όλα όσα έχει κάνει», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην «Ιθάκη» ο Νίκος Παππάς είπε: «Διάβασα τα σημαντικά κομμάτια. O Τσίπρας έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό γεγονός δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, είναι η υποχρέωση ενός πρωθυπουργού να καταγράψει αυτό που έζησε. Το μείζον ζήτημα που πυροδοτεί εκ νέου τον πολιτικό διάλογο είναι η σαφήνεια με την οποία τοποθετείται στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης, της εκλογικής μας νίκης, του δημοψηφίσματος. Δεν είμαστε ίδιοι και ως πρόσωπα αυτοί που ήμασταν το 2015 και εγώ έχω δείξει περισσότερο πάθος και πήρα αποφάσεις περισσότερο με τη θέληση και τη βούληση υποτιμώντας τους συσχετισμούς. Κάποια πράγματα ίσως να τα κάναμε διαφορετικά, κάναμε κεντρικές επιλογές με τις οποίες έχουμε δικαιωθεί από την ιστορία».

Σε ερώτηση για το γεγονός πως ο Τσίπρας στο βιβλίο του ασκεί αιχμηρή κριτική σε πρώην συνεργάτες του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Όλοι έχουμε κάνει κριτική στον Τσίπρα. Είχε υποχρέωση να μιλήσει για το 2015. Δεν ξέρω αν του κάνει καλό ή κακό. Του λέγανε "βγες να πεις ότι κακώς έκανες το δημοψήφισμα". Βγαίνει και το κάνει με τον τρόπο που πρέπει και καλύπτει μια ιστορική υποχρέωση. Θα έχουμε διαφωνίες, θα έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Τσίπρας υπερασπίζεται την πορεία προς τη νίκη του 2015, τη διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου και καταγγέλλει τη στάση των Ευρωπαίων που δεν θέλανε λύση. Λέει καλώς κάναμε το δημοψήφισμα, καλώς κάναμε εκλογές τον Σεπτέμβρη».