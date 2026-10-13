Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.598,72 μονάδες, με άνοδο 0,16%.

Με οριακή άνοδο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διατηρεί το θετικό πρόσημο για δεύτερη διαδοχική ημέρα.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.598,72 μονάδες, με άνοδο 0,16%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 270,8 εκατ. ευρώ, έναντι 366 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Από το συνολικό ποσό, τα 68,39 εκατ. ευρώ αφορούσαν 34 προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ ο συνολικός όγκος ανήλθε σε 38,27 εκατομμύρια μετοχές. Στο σύνολο της αγοράς, 54 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 54 πτωτικά και 30 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας τη μικτή εικόνα της συνεδρίασης.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,60%, στις 3.040,53 μονάδες. Στον τραπεζικό κλάδο, η Alpha Bank κατέγραψε άνοδο 1,66%, κλείνοντας στα 4,29 ευρώ, με τζίρο 36,8 εκατ. ευρώ. Η Eurobank ενισχύθηκε κατά 0,34%, η Πειραιώς κατά 0,39% και η Εθνική Τράπεζα κατά 0,28%.

Ο FTSE 25 σημείωσε κέρδη 0,25%, κλείνοντας στις 6.656,30 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 0,18%, στις 3.018,90 μονάδες.

Η Optima Bank έκλεισε στα 14,70 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,38%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά 0,58% και η Credia κατά 0,86%.

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Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΕΥΔΑΠ σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο, κατά 7,27%, κλείνοντας στα 13,28 ευρώ. Η Helleniq Energy ενισχύθηκε κατά 3,40%, στα 19,10 ευρώ, και η Motor Oil κατά 2,99%, στα 68,80 ευρώ. Η Cenergy έκλεισε στα 23,70 ευρώ, με κέρδη 1,20%.

Στον αντίποδα, η Allwyn υποχώρησε κατά 2,54%, στα 12,08 ευρώ, η Metlen κατά 2,07%, στα 48,22 ευρώ, και ο ΟΤΕ κατά 1,85%, στα 19,10 ευρώ.

Απώλειες κατέγραψαν επίσης η ΑΚΤΟΡ κατά 1,40%, η Aegean κατά 1,18% και η Βιοχάλκο κατά 1,20%, στα 16,22 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Ideal ενισχύθηκε κατά 3,80%, στα 5,44 ευρώ, η Noval Property κατά 3,45%, στα 2,40 ευρώ, και η Alter Ego κατά 1,55%, στα 6,56 ευρώ. Αντίθετα, η ΕΧΑΕ υποχώρησε κατά 1,89%, στα 10,40 ευρώ, και η Intralot κατά 1%, στα 1,09 ευρώ.