Σε «ασφυξία» και οι αρτοποιοί λόγω ενεργειακού κόστους. 1.500 λουκέτα και αυξάνονται.

Σήμα κινδύνου για το μέλλον των παραδοσιακών αρτοποιείων εκπέμπουν οι επαγγελματίες του κλάδου, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος και οι συνεχιζόμενες οικονομικές πιέσεις οδηγούν ολοένα και περισσότερους φούρνους σε λουκέτο.

Την ίδια ώρα, εκφράζονται φόβοι για νέες ανατιμήσεις στο ψωμί, με την τιμή του να ενδέχεται να φτάσει τα 1,30 ευρώ.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών, Ιάσων Καπλάνης, ανέφερε ότι την τελευταία τριετία έχουν κλείσει 1.500 αρτοποιεία σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 10% του κλάδου.

Όπως υποστήριξε, πρόκειται για πρωτοφανή εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η τάση αυτή παρουσιάζει επιτάχυνση το τελευταίο διάστημα.

«Είναι πλέον ζήτημα επιβίωσης για τον κλάδο μας», σημείωσε, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κυρίως οι μικροί φούρνοι της γειτονιάς.

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Ενεργειακό κόστος και φόβοι για νέες αυξήσεις

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο κόστος της ενέργειας, καθώς τα αρτοποιεία χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο για την καθημερινή παραγωγή.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ζήτησε την παρέμβαση της Πολιτείας με ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση των ενεργειακών επιβαρύνσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων όσο και η συγκράτηση της τιμής του ψωμιού.

Αναφερόμενος στις τιμές, επισήμανε ότι ήδη καταγράφονται αυξήσεις της τάξης των 10 λεπτών σε ορισμένα αρτοποιεία της Αττικής.

Όπως εξήγησε, ενώ το ψωμί πωλούνταν περίπου από 1 έως 1,10 ευρώ, πλέον σε αρκετές περιπτώσεις η τιμή του έχει διαμορφωθεί μεταξύ 1,10 και 1,20 ευρώ. Εφόσον συνεχιστούν οι πιέσεις, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να φτάσει τα 1,30 ευρώ.

Παράλληλα, συνέδεσε την αβεβαιότητα με τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις τους στην αγορά των σιτηρών.

«Αν κλείσουν οι φούρνοι, το ψωμί θα ακριβύνει περισσότερο»

Ο κ. Καπλάνης υποστήριξε ότι τα παραδοσιακά αρτοποιεία συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών, αναφέροντας πως το ψωμί πωλείται στους φούρνους από 3 έως 3,50 ευρώ το κιλό, έναντι περίπου 4,50 ευρώ στα σούπερ μάρκετ.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι εάν συνεχιστούν τα λουκέτα, ο περιορισμός του ανταγωνισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες τιμές.

Έθεσε επίσης το ζήτημα της χρήσης του όρου «φούρνος» από καταστήματα που πραγματοποιούν μόνο την τελική έψηση κατεψυγμένης ζύμης, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής του ψωμιού.

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