Ο Τομ Κρουζ και η Εθνική Τράπεζα

Μια μοναδική έκπληξη επεφύλασσε η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας στα εκατοντάδες στελέχη του πιστωτικού ιδρύματος που μετείχαν στην ετήσια συνάντηση του δικτύου της τράπεζας το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής.

Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκδήλωση εμφανίσθηκε αίφνης ο Τομ Κρουζ, ως Ήθαν Χαντ στις «Επικίνδυνες Αποστολές» με φόντο το κεντρικό κτήριο του πιστωτικού ιδρύματος στην οδό Αιόλου να μιλά ελληνικά με αμερικανική προφορά και να λέει τα εξής: «Ετοιμαστείτε για ακόμα περισσότερα G για ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες. Γιατί είστε the best of the best και μόνον οι best , μόνο οι καλύτεροι μπορούν πάντα καλύτερα.

Ε; Have a great , great, great year».

Ακολούθως, σε δεύτερο βίντεο ο Τομ Κρουζ εμφανίσθηκε αυτή τη φορά μέσα στο Μέγαρο Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας .

Μιλώντας ξανά ελληνικά -με προφορά ομογενή από την Αστόρια-, και δείχνοντας αφίσες από προηγούμενες ταινίες του είπε τα ακόλουθα: «When a film, όταν μια ταινία είναι πετυχημένη το βλέπεις στα νούμερα. Στα αποτελέσματα. Και αυτές οι τρεις ταινίες τα πήγαν εξαιρετικά. Αυτή καταπληκτικά, αυτή μοναδικά και αυτή τέλεια. Τέλεια όμως νομίζω τα πήγατε και εσείς. Για το 2023 είχατε εξαιρετικά αποτελέσματα.

Νομίζω πως ο πιο κατάλληλος να μιλήσει για αυτά είναι ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χριστοδούλου». Και με αυτή την ατάκα ο αστέρας του Χόλυγουντ έδωσε πάσα στον CFO της Εθνικής Τράπεζας Χρίστο Χριστοδούλου.

Αντιλαμβάνεστε βεβαίως πως ο Τομ Κρουζ δεν έκανε ταχύρρυθμα μαθήματα ελληνικών για να απευθυνθεί στην ετήσια συνάντηση του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνικής νοημοσύνης οι διοργανωτές της εκδήλωσης εμφάνισαν τον Τομ Κρουζ να κάνει τα εν λόγω σχόλια με το βίντεο βεβαίως να είναι προϊόν Artificial Intelligence (AI) και «deep fake». Ωστόσο, εκπλήρωσε τον σκοπό του, καθώς κατενθουσίασε του παρισταμένους και προκάλεσε πλήθος επευφημιών και χειροκροτημάτων.

Τα ζητήματα της καθημερινότητας



Πάντως η ετήσια συνάντηση του δικτύου της τράπεζας είχε και στιγμές προβληματισμού. Σε μια από αυτές ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΣΥΕΤΕ) Θανάσης Ντεκουμές αναφέρθηκε στα ζητήματα της καθημερινότητας με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι υπάλληλοι της τράπεζας.

Ενδεικτικά, τόνισε πως οι εθελούσιες αποχωρήσεις της τράπεζας στερούν την εμπειρία από τον οργανισμό, οδηγούν σε μία βίαιη προσαρμογή τα νεότερα στελέχη που καλούνται να καλύψουν τα κενά και έχουν ως αποτέλεσμα ο όγκος δουλειάς συνεχώς να αυξάνεται.

«Σήμερα λοιπόν ένας εργαζόμενος στην τράπεζα δεν αισθάνεται ούτε πλούσιος, ούτε φτωχός. Αισθάνεται πιεσμένος και καταπονημένος γιατί έχει πολύ περισσότερα να σκεφτεί. Ενώ θα έπρεπε, και λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και των εργαλείων που διαθέτει να έχει όντως πολύ λιγότερα να σκεφτεί», ανέφερε ο κ. Ντεκουμές, δηλώνοντας πως ο ΣΥΕΤΕ δεν θα σταματήσει να διεκδικεί διαρκώς καλύτερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό του ιδρύματος.

Η στέγαση του ΣΔΟΕ



Την ίδια στιγμή που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Athens Heart, στην οδό Πειραιώς 180, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), το οποίο στεγάζεται ακριβώς απέναντι από το Athens Heart (Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92) σε κτήριο ιδιοκτησίας της οικογένειας Συγγελίδη αναζητεί στέγη . Και όχι μόνον το ΣΔΟΕ.

Η Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής προκήρυξε μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ Αττικής, της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όλες αυτές οι υπηρεσίες στεγάζονται σήμερα στο κτήριο της οικογένειας Συγγελίδη

. Σύμφωνα με την προκήρυξη το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 13.802,62 τ.μ, δηλαδή γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας 12.661 τ.μ. περίπου, αρχειακούς χώρους μικτής επιφάνειας 1.141,62 τ.μ. περίπου, στεγασμένους χώρους για τη στάθμευση 120 περίπου οχημάτων και 11 δίκυκλων και να βρίσκεται εντός των όμορων του Δήμου Αθηναίων Δήμων ή εντός του Δήμου Αθηναίων και σε ακτίνα 800 μέτρων από σταθμό ΜΕΤΡΟ-ΗΣΑΠ.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 12 έτη και το ανώτατο όριο του μηνιαίου μισθώματος δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 145.000 ευρώ, ήτοι τα 11,45 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το μίσθωμα που θα προκύψει από τη δημοπρασία, θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του πληθωρισμού. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 14 Μαρτίου.

Να σημειωθεί πως σήμερα για το κτήριο ιδιοκτησίας της οικογένειας Συγγελίδη καταβάλλεται μηναίο μίσθωμα 136.000 ευρώ περίπου (11,45 ευρώ ανά τετραγωνικό). Από την περιγραφή της προκήρυξης λοιπόν κρίνεται εξαιρετικά δύσκολο το ΣΔΟΕ και οι λοιπές υπηρεσίες να αλλάξουν κτήριο. Αν θα παραμείνουν ή όχι θα το μάθουμε στα μέσα Μαρτίου…

Ποια κόμματα πάνε ταμείο



Συνολικά 11,8 εκατ. ευρώ θα λάβουν το επόμενο διάστημα δέκα πολιτικά κόμματα ως κρατική χρηματοδότηση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.

Η Νέα Δημοκρατία θα λάβει 4,4 εκατ. ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβει 2,1 εκατ. ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα λάβει 1,5 εκατ. ευρώ. Το ΚΚΕ θα λάβει κρατική χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ. Η Ελληνική Λύση θα λάβει 748.967 ευρώ.

Οι Σπαρτιάτες θα λάβουν 622.554 ευρώ περίπου. Η Νίκη θα λάβει 524.240 ευρώ. Το ΜέΡΑ25 θα λάβει κρατική χρηματοδότηση 131.662 ευρώ. Τέλος, κρατική χρηματοδότηση 65.831 ευρώ θα λάβει και το Ποτάμι. Αντιθέτως δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση η Χρυσή Αυγή, αν και στα πλαίσια της κατανομής της κρατικής χρηματοδότησης της αναλογούν 150.471 ευρώ.

ΤτΕ και ηλεκτροκίνηση



Δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά το 0,54% των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2023 και το 1,5% των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων για το 2024 κατευθύνονται σε λογαριασμό ειδικού σκοπού που έχει ανοίξει το Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Αυτό συνεπάγεται πως η Τράπεζα της Ελλάδος θα λάβει 8,1 εκατ. ευρώ για το 2023 και 18 εκατ. ευρώ για το 2024

. Πως θα αξιοποιήσει η κεντρική τράπεζα αυτά τα 26 εκατ. ευρώ; Δεν το ξέρουμε.

Όπως δεν ξέρουμε πως αξιοποίησε και τα χρήματα που έλαβε και τα προηγούμενα έτη από τα δικαιώματα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η Greenpeace και η WWF έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για την πρόβλεψη του νομοθέτη να επιχορηγείται η Τράπεζα της Ελλάδος για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Και δεν θεωρούμε πως έχουν άδικο…