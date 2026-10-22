Ένα πρωινό με βάση το γιαούρτι, που μπορείτε να το ετοιμάσετε μέσα σε 10 λεπτά.

Το πρωινό, για πολλούς συγκαταλέγεται σε ένα από τα κυριότερα γεύματα τις ημέρας, ωστόσο, οι απαιτήσεις τις καθημερινότητας και ο περιορισμένος χρόνος, κάνει αρκετούς να το παραλείπουν.

Υπάρχουν, ωστόσο, επιλογές για υγιεινά θρεπτικά πρωινά, που έχουν ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας και μπορείτε να καταναλώσετε ακόμη και στον δρόμο προς τη δουλειά.

Ένα από αυτά έχει ως βάση το γιαούρτι και τρία ακόμη υλικά, με το τελικό αποτέλεσμα να αποτελεί μία καλή πηγή φυτικών ινών και μία θρεπτική επιλογή για το πρωί.

Πρωινό έτοιμο σε 10 λεπτά – Τα υλικά και η διαδικασία παρασκευής

Τα υλικά που θα χρειαστείτε για να ετοιμάσετε το πρωινό σας είναι: Γιαούρτι (χαμηλό σε λιπαρά), μία μπανάνα, σμέουρα (κατεψυγμένα ή φρέσκα) και πεκάν, κατά προτίμηση καβουρδισμένα.

Τα συγκεκριμένα υλικά σε συνδυασμό, προσφέρουν 26 γραμμάρια πρωτεΐνης και 12 γραμμάρια φυτικών ινών, αποτελώντας μία θρεπτική επιλογή. Μάλιστα, αν το πρωινό σας το τοποθετήσετε σε διάφανο μπολ ή βαζάκι, η εμφάνισή του και τα χρώματα θα σας εκπλήξουν.

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Για να το ετοιμάσετε θα χρειαστείτε ένα μπολ, όπου στο κάτω μέρος του θα απλώσετε την μισή ποσότητα του γιαουρτιού.

Στη συνέχεια κόψτε σε φέτες την μπανάνα και στρώστε της πάνω από το γιαούρτι τις μισές. Συνεχίστε προσθέτοντας με τον ίδιο τρόπο τα σμέουρα και πασπαλίστε με το πεκάν.

Επαναλάβετε τις στρώσεις μέχρι να τελειώσουν τα υλικά και το πρωινό σας είναι έτοιμο.

Αν σκοπεύετε να καβουρδίσετε το πεκάν, χρησιμοποιείστε είτε το φούρνο σας, είτε ένα τηγάνι που θα «καίει» σε χαμηλή φωτιά.