Οι αποκαλύψεις έρχονται εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων για τα σχέδια μετατροπής του πρώην αρχηγείου του γιουγκοσλαβικού στρατού στο Βελιγράδι σε νέο πολυτελή ουρανοξύστη Trump Tower.

Σέρβος εισαγγελέας που ερευνά καταγγελίες για διαφθορά γύρω από ένα κτηματομεσιτικό έργο του Ντόναλντ Τραμπ στο Βελιγράδι έγινε στόχος του ισραηλινής κατασκευής κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, αφού μίλησε δημόσια για πολιτικές παρεμβάσεις και κατάχρηση εξουσίας, σύμφωνα με έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Ο Ράντε Μπάγιτς, εισαγγελέας στη Σερβία που ασχολείται με υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, φέρεται να είναι το πιο πρόσφατο θύμα ενός σκανδάλου παρακολουθήσεων μέσω κατασκοπευτικού λογισμικού. Στην υπόθεση έχουν βρεθεί στο στόχαστρο πολιτικοί της αντιπολίτευσης, ακτιβιστές και εκπρόσωποι θεσμών της χώρας.

Η έρευνα αποτελεί την πιο πρόσφατη δημοσίευση του Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, σε συνεργασία με τη σερβική οργάνωση ψηφιακών δικαιωμάτων SHARE Foundation. Μεταξύ άλλων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο Μπάγιτς έλαβε στις 13 Αυγούστου ειδοποίηση απειλής της Apple μέσω iMessage.

Η αποκάλυψη για το κατασκοπευτικό λογισμικό έρχεται εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων για τα σχέδια ανάπλασης του πρώην αρχηγείου του γιουγκοσλαβικού στρατού στο Βελιγράδι, με στόχο τη μετατροπή του σε πολυτελή ουρανοξύστη Trump Tower. Το έργο, το οποίο συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, βρίσκεται αντιμέτωπο με καταγγελίες για πολιτικές παρεμβάσεις και παρατυπίες σχετικά με την άρση του χαρακτηρισμού του χώρου ως προστατευόμενο μνημείο.

Η αποκάλυψη ότι ο Μπάγιτς έγινε στόχος παρακολούθησης ακολουθεί τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον 14 άνθρωποι στη Σερβία, μεταξύ των οποίων φοιτητές ακτιβιστές και στελέχη της αντιπολίτευσης, είχαν λάβει προειδοποιήσεις ότι ενδέχεται να είχαν αποτελέσει στόχο εξελιγμένου κατασκοπευτικού λογισμικού. Οι ερευνητές του Citizen Lab επιβεβαίωσαν μόλυνση από το Pegasus σε τουλάχιστον μία περίπτωση.

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To «μοτίβο» της NSO

«Στη Σερβία, η παρακολούθηση μέσω κατασκοπευτικού λογισμικού έχει επεκταθεί σταδιακά από την κοινωνία των πολιτών και τους δημοσιογράφους στους φοιτητές ακτιβιστές, τους πολιτικούς και πλέον σε εκπροσώπους πανεπιστημίων και της Δικαιοσύνης», δήλωσε η Αντριάνα Ρίστιτς, σύμβουλος πολιτικής του SHARE Foundation.

«Αυτή η κλιμάκωση τροφοδοτείται από την αίσθηση ατιμωρησίας και την αδράνεια του κράτους, ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί μηνυτήριες αναφορές», πρόσθεσε.

Ένα ακόμη γνωστό πρόσωπο που εμπλέκεται στο σκάνδαλο παρακολουθήσεων είναι ο Βλάνταν Τζόκιτς, πρύτανης του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, το κινητό τηλέφωνο του οποίου είχε μολυνθεί με το Pegasus, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

Ο Τζόκιτς έχει αναδειχθεί σε εξέχουσα προσωπικότητα του κινήματος διαμαρτυρίας στη Σερβία, αφού αρνήθηκε να διευκολύνει την κυβερνητική καταστολή των φοιτητών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Έχει βρεθεί αντιμέτωπος με συνεχή πίεση από τις αρχές, μεταξύ άλλων με αστυνομική έφοδο στα γραφεία της πρυτανείας στις 31 Μαρτίου, κατά την οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατασχέθηκαν υπολογιστές και διακομιστές.

«Η NSO ισχυρίζεται εδώ και μία δεκαετία ότι αλλάζει πορεία κάθε φορά που αποκαλύπτεται κάποια κατάχρηση των προϊόντων της. Όμως η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί: το Pegasus είναι μια τεχνολογία καταστολής», δήλωσε ο Τζον Σκοτ-Ρέιλτον, ανώτερος ερευνητής του Citizen Lab.

«Δεν είναι τυχαίο ότι άνθρωποι που υπερασπίζονται την ελευθερία απέναντι στη διαφθορά εξακολουθούν να πέφτουν θύματα κυβερνοεπιθέσεων με τα προϊόντα της NSO», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Politico