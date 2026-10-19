O κυβερνήτης του Airbus A-320 αποφάσισε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σόφια, αφού ενημερώθηκε σχετικά με την απειλή κατά την είσοδο του αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.

Η αεροπορική εταιρεία ⁠Austrian Airlines ανακοίνωσε σήμερα ότι από τις έρευνες, που διενεργήθηκαν στη Σόφια στο αεροσκάφος, που εκτελούσε την πτήση OS82 από το Τελ Αβίβ προς τη Βιέννη, καθώς και στους επιβάτες και στο πλήρωμά του, δεν διαπιστώθηκε κάποιος κίνδυνος έπειτα από την απειλή για βόμβα που ανάγκασε χθες, Κυριακή, το αεροσκάφος του αυστριακού εθνικού αερομεταφορέα να εκτραπεί προς τη Βουλγαρία.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι η πτήση, στην οποία επέβαιναν 51 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα, αναχώρησε από τη Σόφια για τη Βιέννη την ίδια νύχτα με όλους τους επιβάτες.

Χθες Κυριακή, ο κυβερνήτης του Airbus A-320 αποφάσισε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σόφια, αφού ενημερώθηκε σχετικά με την απειλή κατά την είσοδο του αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.

Ένα μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 της βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε για να συνοδεύσει το Airbus A-320, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σόφια περίπου μισή ώρα αφότου έγινε γνωστή η απειλή. Όλοι οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και ακολούθησε ο προβλεπόμενος έλεγχος στο αεροσκάφος.

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Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ