Οι πυροσβέστες έχουν κληθεί να θέσουν φωτιά που έχει επεκταθεί σε μεγάλο τμήμα του Blackpool Tower, στο παπαραθαλάσσιο θέρετρο του Λανκσάιρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξέσπασε στο μεταλλικό τμήμα της κορυφής του εμβληματικού Πύργου. Η Πυροσβεστική και η Υπηρεσία Διάσωσης του Λανκασάιρ (LFRS) έχει στείλει έξι πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο, ενώ και η αστυνομία του Λανκασάιρείναι παρούσα επιχειρώντας της περιοχής αλλά και την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τους γύρω δρόμους.

