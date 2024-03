Αυστηρότερες ποινές, ανανέωση του ορισμού του εγκλήματος διακίνησης μεταναστών καθώς και ενιαίο ευρωπαϊκό κέντρο για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων και την ανταλλαγή πληροφοριών αναμένεται να περιλαμβάνεται στην πρόταση της Κομισιόν για το νέο νομικό πλαίσιο κατά της δικτύων διακίνησης, ανέφερε πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, μιλώντας στο διεθνές συνέδριο κατά των διακινητών στις Βρυξέλλες, υπογράμμισε ότι είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για την ανανέωση της νομοθεσίας κατά της διακίνησης, η οποία όπως είπε είναι 20 ετών.

«Θα ενημερώσουμε τον ορισμό του εγκλήματος της διακίνησης μεταναστών, θα ενισχύσουμε τις κυρώσεις μας και θα επεκτείνουμε τη δικαιοδοσία μας. Θέλουμε επίσης να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των υπηρεσιών μας με ένα ενιαίο ευρωπαϊκό κέντρο κατά της διακίνησης μεταναστών για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων και την ανταλλαγή πληροφοριών στην Europol. Θα δημιουργήσουμε επιχειρησιακές ομάδες εργασίας, μεταξύ άλλων με χώρες εταίρους, και η Europol θα αναπτύξει προσωπικό για την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών στο πεδίο», σημείωσε. Τόνισε ότι η διαχείριση κρίσεων είναι σημαντική, ωστόσο δεν είναι αρκετή και χρειάζεται μία απάντηση η οποία θα σταματά τους διακινητές και θα αποτρέπει την απώλεια ζωών.

