Χάρης Δούκας: «Δίνουμε περισσότερο πράσινο και νέα ζωή στις πλατείες και τις γειτονιές της Αθήνας».

Ανανεωμένη και με νέα όψη παραδόθηκε στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας η πλατεία Κλαυθμώνος, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η πλατεία Κλαυθμώνος άλλαξε όψη. Φυτέψαμε σχεδόν 2.000 φυτά, ανάμεσά τους 30 δέντρα, και τοποθετήσαμε 1.100 τετραγωνικά μέτρα γκαζόν. Μια σημαντική παρέμβαση στην καρδιά της πόλης, σε έναν δημόσιο χώρο από τον οποίο περνούν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι. Δίνουμε περισσότερο πράσινο και νέα ζωή στις γειτονιές της Αθήνας. Και συνεχίζουμε».

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Γιώργος Αποστολόπουλος, ανέφερε: «Παράλληλα με τις 14.000 νέες φυτεύσεις δέντρων μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια και τα 5 καινούργια πάρκα που έχουμε δημιουργήσει στη διάρκεια της θητείας μας, ομορφαίνουμε με κάθε τρόπο την Αθήνα».

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30 νέα δέντρα, 1.668 θάμνοι και 1.100 τ.μ. γκαζόν

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τις 10 έως τις 20 Οκτωβρίου, με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργικότητας της ιστορικής πλατείας.Συνολικά φυτεύτηκαν 1.935 φυτά, ενώ εγκαταστάθηκε φυσικός χλοοτάπητας έκτασης 1.100 τ.μ.

Ειδικότερα, οι φυτεύσεις περιλαμβάνουν:

⦁ 30 δέντρα, μεταξύ των οποίων ροδιές, κέδρος, ταμπεμπούγιες, χαρουπιές, καλλιστήμονες, λικιδάμβαρες και μουριές κλαίουσες.

⦁ 1.668 θάμνους και καλλωπιστικά φυτά, όπως λεβάντες, δενδρολίβανα, πικροδάφνες, βουκαμβίλιες νάνες, φωτίνιες, λαγκεστρέμιες και άλλα είδη.

⦁ 237 εποχιακά φυτά, με μπιγόνιες και κυκλάμινα.

Ανάμεσα στα νέα δέντρα ξεχωρίζουν οι ταμπεμπούγιες, καλλωπιστικά δέντρα με καταγωγή από την Κεντρική και Νότια Αμερική, γνωστά για την εντυπωσιακή ανθοφορία τους, που προσφέρει έντονο χρώμα στο αστικό τοπίο. Το ίδιο ισχύει και για τις λικιδάμβαρεις (Ζητιές) που προέρχονται από την Ανατολική Μεσόγειο και τα Δωδεκάνησα.

Η παρέμβαση στην πλατεία Κλαυθμώνος αποτελεί μέρος της συνεχούς προσπάθειας του Δήμου Αθηναίων για τη φροντίδα και την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων της πόλης.