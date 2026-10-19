Η οφειλή του υπουργείου Παιδείας αφορά το πρόγραμμα «Βιώνω τις Ολυμπιακές αξίες», σύμφωνα με τη ΔΟΑ.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά του υπουργείου Παιδείας, καταθέτοντας αγωγή με την οποία διεκδικεί 300.000 ευρώ, για δαπάνες που οφείλονται από το 2025, όπως ανακοίνωσε.

Η οφειλή, σύμφωνα με τη ΔΟΑ, αφορά δαπάνες που πραγματοποίησε η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία για λογαριασμό του υπουργείου Παιδείας το 2025, στο πλαίσιο της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βιώνω τις Ολυμπιακές Αξίες», οι οποίες «παραμένουν ανεξόφλητες, παρά τις συνεχείς προσπάθειες εξωδικαστικής διευθέτησης της εκκρεμότητας».

Η ΔΟΑ αναφέρει ότι έκανε «μακρά προσπάθεια» να επιλυθεί το θέμα χωρίς δικαστική αντιπαράθεση, όμως παρά τις ενέργειες το υπουργείο Παιδείας δεν έχει καταβάλει την οφειλή των 300.000 ευρώ μέχρι σήμερα, δέκα μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για το 2025.

ΔΟΑ: Το υπουργείο Παιδείας δεν απάντησε καν στην εξώδικη δήλωση

Το πρόγραμμα «Βιώνω τις Ολυμπιακές Αξίες» αποτελεί εκπαιδευτική πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έρχονται σε επαφή με τις αξίες του Ολυμπισμού, «μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και τη βιωματική εμπειρία της φιλοξενίας τους στην Αρχαία Ολυμπία, το ιστορικό κέντρο του Ολυμπισμού», σημειώνει η ΔΟΑ.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2024 οι δύο πλευρές υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας πενταετούς διάρκειας, για την υλοποίηση του προγράμματος. Το 2025, δεύτερη χρονιά της συνεργασίας, περισσότεροι από 2.000 μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ, με τη συνεργασία και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας.

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«Η ΔΟΑ λοιπόν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει, υποδεχόμενη τους συμμετέχοντες και εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες υπηρεσίες φιλοξενίας, σίτισης, εκπαίδευσης και οργανωτικής υποστήριξης, αλλά δυστυχώς το ΥΠΑΙΘΑ δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα ως προς τη χρηματοδότησή του», αναφέρει η ανακοίνωση.

Για το 2025, από τα συνολικά 500.000 ευρώ που είχαν προβλεφθεί για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, καταβλήθηκαν 200.000 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό των 300.000 παραμένει ανεξόφλητο, συνεχίζει η ΔΟΑ, που αναφέρει ότι επιδίωξε να λυθεί το θέμα επικοινωνώντας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, ενώ προέβη και στην αποστολή εξώδικη δήλωσης «απαιτώντας την ικανοποίηση της εύλογης και νόμιμης αξίωσής της, εντός τασσόμενης προθεσμίας». Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το ΔΟΑ, το υπουργείο Παιδείας δεν απάντησε καν στην εξώδικη δήλωση.

«Ως εκ τούτου, η Ακαδημία, με τη σύμφωνη γνώμη, τόσο της Διεθνούς όσο και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αναγκάστηκε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση της αξίωσής της. Η δικαστική ενέργεια αποσκοπεί στη επίλυση μιας οικονομικής διαφοράς που αφορά δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΟΑ για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος δημόσιου σκοπού. Η ΔΟΑ προσβλέπει στην εξέταση της υπόθεσης από το αρμόδιο δικαστήριο, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη θέση της», καταλήγει η ανακοίνωση.