Το ελληνικό μπάσκετ έγινε πρώτο θέμα μετά την σύλληψη Λιόλιου.

Ο «σεισμός» που έχει προκληθεί στο ελληνικό μπάσκετ, μετά τις συλλήψεις του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, διαιτητών της GBL και συνεργατών της Ομοσπονδίας, έχει προκαλέσει τεράστιο σοκ και στο εξωτερικό.

«Σεισμός», «χάος» και «σκάνδαλο», είναι τρεις λέξεις που επαναλαμβάνονταν στις αναφορές των ξένων δημοσιευμάτων.

Έτσι εκτός από το Reuters και AFP (γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων) που επικαλούνται το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) -και το ρεπορτάζ της Τζούλη Βινιεράτου-για τις «βόμβες» στο ελληνικό μπάσκετ, μία σειρά από κορυφαία ΜΜΕ στάθηκαν στο μεγάλο θέμα που προέκυψε.

Αναλυτικά όπως τα κατέγραψε το ΑΠΕ

Στην Ιταλία

Η Gazzetta dello Sport γράφει: «Terremoto nel basket greco: arrestato il presidente Liolios, nel mirino anche arbitri Euroleague»: Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθη ο πρόεδρος Λιόλιος, στο στόχαστρο και διαιτητές της Euroleague.

Οι Ιταλοί αναδεικνύουν το γεγονός ότι ανάμεσα στους διαιτητές για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα, υπάρχουν ονόματα με σημαντική εμπειρία και παρουσία στα ευρωπαϊκά γήπεδα και την Euroleague, γεγονός που μετατρέπει το τοπικό σκάνδαλο σε ευρωπαϊκό ζήτημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Γίνεται εκτενής αναφορά στις πληροφορίες για εντοπισμό τεράστιων χρηματικών ποσών (περίπου 820.000 ευρώ) σε έρευνα που έγινε σε σπίτι διαιτητή που εμπλέκεται στην υπόθεση, κάτι που προκαλεί τεράστια αίσθηση στην κοινή γνώμη της Ιταλίας.

Το Sportando: «Arrestato Vangelis Liolios, presidente della Federazione greca: indagine su presunte combine» (Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας: Έρευνα για πιθανούς στημένους αγώνες)

Το ιταλικό μέσο ενημέρωσης εστιάζει στις νομικές και ποινικές διαστάσεις της υπόθεσης: Αναφέρει ότι η σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης μετά από ένταλμα που εκδόθηκε στο πλαίσιο έρευνας του αθλητικού εισαγγελέα.

Υπογραμμίζει ότι η εισαγγελική έρευνα διήρκεσε περίπου τρεις μήνες και αφορά υποθέσεις ενεργητικής και παθητικής διαφθοράς (δωροδοκία), παράνομων συναλλαγών και χειραγώγησης αγώνων βάσει της αθλητικής νομοθεσίας.

Επισημαίνει ακόμη ότι έχουν εκδοθεί συνολικά έξι εντάλματα, στα οποία περιλαμβάνονται και διαιτητές, με τρία άτομα να έχουν ήδη συλληφθεί.

Το Pianeta Basket: «Caos totale in Grecia: arresti eccellenti e accuse di corruzione nel basket»: (Απόλυτο χάος στην Ελλάδα: Ηχηρές συλλήψεις και κατηγορίες για διαφθορά στο μπάσκετ).

Το δημοσίευμα τονίζει ότι το ελληνικό μπάσκετ βυθίζεται σε μια από τις σκοτεινότερες σελίδες της ιστορίας του.

Στην Ισπανία

Η MARCA: «Escándalo en Grecia: el presidente de la Federación, detenido por presunto amaño de partidos»: (Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνελήφθη για πιθανή χειραγώγηση αγώνων)

Η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία αθλητική εφημερίδα της Ισπανίας αναφέρει ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος, δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΚ και τρεις διαιτητές συνελήφθησαν και βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

Το Gigantes del Basket: «Detenido Vangelis Liolios, presidente de la Federación Griega, en una investigación por amaños de partidos»: (Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, σε έρευνα για χειραγώγηση αγώνων)

Το κορυφαίο ισπανικό περιοδικό για το μπάσκετ, Gigantes del Basket, εξηγεί ότι οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν έξι εντάλματα σύλληψης που αφορούν την ηγεσία της Ομοσπονδίας και το διαιτητικό σώμα.

Υπογραμμίζει ότι η έρευνα αφορά αδικήματα δωροδοκίας, δωροληψίας και σοβαρών παρατυπιών στις εγχώριες διοργανώσεις. Επισημαίνει ότι το πλήγμα για την αξιοπιστία του ελληνικού μπάσκετ είναι ιστορικών διαστάσεων.

Το Eurohoops (ισπανική Έκδοση): «El presidente de la federación griega, detenido en una investigación sobre sobornos» : (Ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας συνελήφθη σε έρευνα για δωροδοκίες).

Η ισπανική έκδοση του Eurohoops αναδεικνύει τις καταιγιστικές εξελίξεις της 21ης Οκτωβρίου, σημειώνοντας ότι η υπόθεση βασίζεται σε τρίμηνη έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα και αφορά καταγγελίες που φτάνουν μέχρι και σε αγώνες της πρώτης κατηγορίας (Basket

Στη Γαλλία

Η L'Équipe: «Le basket grec secoué par l'arrestation du président de sa Fédération et de plusieurs arbitres»: (Το ελληνικό μπάσκετ συγκλονίζεται από τη σύλληψη του προέδρου της Ομοσπονδίας του και πολλών διαιτητών).

Η εγκυρότερη αθλητική εφημερίδα της Γαλλίας στέκεται ιδιαίτερα στα ευρήματα της αστυνομίας και το δίκτυο των διαιτητών και κάνει εκτενή αναφορά στην είδηση-σοκ για τα 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν σε μετρητά σε σπίτι διαιτητή που εμπλέκεται στο κύκλωμα, κάτι που για τους Γάλλους αποτελεί την πιο απτή απόδειξη της οικονομικής έκτασης του σκανδάλου.

Το ρεπορτάζ καταγράφει ότι έχουν εκδοθεί συνολικά έξι εντάλματα, με τη γαλλική εφημερίδα να τονίζει ότι η εμπλοκή εν ενεργεία και πρώην διαιτητών πλήττει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία των ελληνικών πρωταθλημάτων.

Το BeBasket: «Coup de tonnerre en Grèce : le président de la Fédération arrêté pour corruption et matchs truqués»: (Κεραυνός στην Ελλάδα: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνελήφθη για διαφθορά και στημένους αγώνες)

Το κορυφαίο γαλλικό μέσο για το μπάσκετ εστιάζει στις «βαριές» κατηγορίες της δικογραφίας αι εξηγεί ότι το ένταλμα σύλληψης κατά του Βαγγέλη Λιόλιου εκτελέστηκε άμεσα και αφορά κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για ενεργητική και παθητική δωροδοκία (δωροληψία) στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας.

Το BasketEurope: «Séisme en Grèce : Arrestations massives au sommet du basket suite à une enquête pour corruption»: (Σεισμός στην Ελλάδα: Μαζικές συλλήψεις στην κορυφή του μπάσκετ μετά από έρευνα για διαφθορά)

Υπογραμμίζει τις διοικητικές συνέπειες, αναφέροντας ότι η σύλληψη του ισχυρού άνδρα της ΕΟΚ προκαλεί διοικητικό χάος και ουσιαστικά «ρίχνει» την τωρινή διοίκηση της Ομοσπονδίας. Τονίζεται ότι η έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα βασίστηκε σε δύο κομβικές μαρτυρίες ανθρώπων που «μιλούσαν εκ των έσω».

Στη Λιθουανία (BasketNews / Krepsinis.net)

Το BasketNews: «Skandalas Graikijos krepšinyje: suimti federacijos prezidentas ir buvę Eurolygos teisėjai» : (Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο πρόεδρος της ομοσπονδίας και πρώην διαιτητές της Euroleague).

Η κορυφαία μπασκετική ιστοσελίδα της Λιθουανίας, το BasketNews, καλύπτει την υπόθεση τόσο στη λιθουανική όσο και στη διεθνή της έκδοση: Αναφέρει με λεπτομέρεια ότι η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου έπειτα από μια τρίμηνη μυστική έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα.

Το BasketNews τονίζει ότι οι κατηγορίες συνδέονται άμεσα με παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση αγώνων (match-fixing).

Το Krepsinis.net: «Skandalas Graikijoje: suimtas federacijos prezidentas. V. Liolios įtariamas dėl nelegalių lažybų»: (Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Συνελήφθη ο πρόεδρος της ομοσπονδίας. Ο Β. Λιόλιος με υποψήφιες για παράνομο στοιχηματισμό).

Στη Σερβία

Η Mozzart Sport: «Skandal trese grčku košarku: uhapšeni predsednik Saveza i evroligaške sudije»: (Σκάνδαλο συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο πρόεδρος της ομοσπονδίας και διαιτητές της Euroleague).

Είναι από τα πρώτα μέσα που κατονόμασαν όλα τα πρόσωπα της υπόθεσης, δίνοντας έμφαση στη Euroleague: Αναφέρει ότι τα εντάλματα αφορούν πολύ γνωστά ονόματα της ευρωπαϊκής διαιτησίας, όπως ο Ηλίας Κορομηλάς, ο Πέτρος Παπαπέτρου, η Βάσω Τσαρούχα και ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης.

Επισημαίνει ότι οι αρχές αναζητούν ακόμη τον επιχειρηματία και πρώην καλαθοσφαιριστή Γιώργο Μαυραγάνη.

Το Sportal (Blic): «Skandal u Grčkoj: Uhapšen predsednik Saveza, pale i sudije! Janakopulos likuje...»: (Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Συνελήφθη ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, έπεσαν και οι διαιτητές! Ο Γιαννακόπουλος θριαμβεύει...)

Δίνει μεγάλη έμφαση στις εγχώριες αντιδράσεις και τη μεγάλη κόντρα με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού: Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο αθλητικός εισαγγελέας εξέδωσε το ένταλμα καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος θα μπορούσε να διαφύγει.

Το HotSport: «Neviđen skandal trese evropsku košarku: Uhapšene evroligaške sudije, pronađeno čak 820.000 evra!»: (Πρωτοφανές σκάνδαλο συγκλονίζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ: Συνελήφθησαν διαιτητές της Euroleague, βρέθηκαν μέχρι και 820.000 ευρώ!)

Το σερβικό μέσο εστιάζει στις βασικές πτυχές της υπόθεσης και στα ονόματα, δίνοντας έμφαση στο ότι πρόκειται για πρόσωπα με σταθερή παρουσία στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η RTS (Κρατική Τηλεόραση Σερβίας): «Uhapšen predsednik Košarkaškog saveza Grčke zbog sumnje u nameštanje utakmica»: (Συνελήφθη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μπάσκετ της Ελλάδας λόγω υποψιών για χειραγώγηση αγώνων).

Ακόμη και το κρατικό δίκτυο της Σερβίας RTS μετέδωσε την είδηση, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια ποινική δίωξη που αφορά το διάστημα των τελευταίων 5 ετών (από το 2018 και μετά) και βασίζεται σε τρίμηνη έρευνα του εισαγγελέα Απόστολου Γραμμένου.