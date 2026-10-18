Στρέφει την προσοχή του πλέον στον αγώνα με την Μπασκόνια.

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από την Χάποελ Τελ Αβίβ το βράδυ της Παρασκευής 16/10 στο T-Center ξέσπασε στο Περιστέρι καθώς επικράτησε με 95-75 εντός έδρας το μεσημέρι της Κυριακής για την GBL. Μάλιστα, οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας επέστρεψαν στην αγωνιστική δράση για λογαριασμό των «πρασίνων» που πλέον έχουν το μυαλό τους στον αγώνα με την Μπασκόνια.

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Πρώτος σκόρερ για τους πράσινους αναδείχθηκε ο Κέντρικ Ναν με 18 πόντους. Ο Παναθηναϊκός AKTOR προηγήθηκε με 8-3 στο 4’, ενώ στο 5’ ανέβασε το προβάδισμά του σε διψήφια επίπεδα (11-5). Στη συνέχεια, οι «πράσινοι» έφτασαν στο +9 (17-8) στο 8ο λεπτό και στο +9 (20-11) στο 9’, ολοκληρώνοντας το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 26-13.

Το «τριφύλλι» προηγήθηκε με 34-16 στο 12’, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 18 πόντους, ενώ στο 13’ το σκορ διαμορφώθηκε σε 36-18. Το Περιστέρι Betsson έκανε το 36-20 στο 14ο λεπτό, με τους πράσινους να φτάνουν στο +24 (44-20) στο 16’. Στο 18’ ο Παναθηναϊκός AKTOR διατηρούσε προβάδισμα 22 πόντων (46-24), με το ημίχρονο ολοκληρώνεται ακόμα πιο ψηλά, στο +23, για τους πράσινους (52-29).

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αύξησε το προβάδισμά του στους 24 πόντους (58-34) στο 23’, ενώ στο 24’ η διαφορά έφτασε στο +27 (61-34). Οι πράσινοι συνέχισαν να διευρύνουν την απόσταση από το Περιστέρι Betsson, φτάνοντας στο 65-34 στο 25ο λεπτό και στο +34 (70-36) στο 27’. Λίγο αργότερα, το σκορ διαμορφώθηκε σε 73-37, με το «τριφύλλι» να προηγείται με 75-44 στο 30’ και την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 75-46.

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Οι πράσινοι προηγήθηκαν με 81-51 στο 33’, διατηρώντας διαφορά 30 πόντων από το Περιστέρι Betsson. Το προβάδισμα του Παναθηναϊκού AKTOR ανήλθε στους 27 πόντους (89-62) στο 36’, ενώ στο 38’ το σκορ διαμορφώθηκε σε 89-68. Το «τριφύλλι» έφτασε στο 93-72 στο τελευταίο λεπτό, με το Περιστέρι Betsson να μειώνει σε 93-75, πριν διαμορφωθεί το τελικό 95-75.

Τα δεκάλεπτα: 26-13, 52-29, 75-46, 95-75.

Παναθηναϊκός AKTOR (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 5, Φρανσίσκο 15 (3), Μωραΐτης, Μπάντιο 3 (1), Σλούκας 6 (2), Χέιζ-Ντέιβις 11 (2), Κουζέλογλου 2, Ναν 18 (4), Γιαμπουσέλε 3 (1), Ερνανγκόμεθ 9 (1), Μήτογλου 16, Μαντζούκας 7 (1).

Περιστέρι Betsson (Ξανθόπουλος): Νίκολς 5, Φιντς 6, Πετράκης 8 (2), Πέιν 8, Ιτούνας 8 (2), Ασωνίτης, Φράιντελ 12 (3), Χατζηδάκης 13, Παπαδάκης 6 (2), Άντερσον 5, Νικολαΐδης 4, Θωμάκος.