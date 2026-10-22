«Τόσοι είναι, πρέπει να φύγουν», αναφέρει ο Νίκος Κοτζιάς.

Αιχμές προς την εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας άφησε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, ο οποίος σε ανάρτησή του τόνισε ότι η διεθνής θέση της χώρας έχει αποδυναμωθεί στα επτά χρόνια της «γαλάζιας» διακυβέρνησης.

Ο κ.Κοτζιάς αναφέρει ότι η πολιτική αυτή «παράγει συνεχώς νέα προβλήματα», αναφερόμενος στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

«Το χειρότερο δεν εννοεί να τα αντιληφθεί και να κατανοήσει την κρίσιμη κατάσταση. Παριστάνει δε, ως αυτά να μην υπάρχουν καν, ως να βαίνουν όλα καλά», τόνισε.

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Στη συνέχεια, ο Νίκος Κοτζιάς στάθηκε στην εξυπηρέτηση συμφερόντων ολιγαρχών, κάνοντας εξωτερική πολιτική «a’la Κίμπερλι Γκίλφοϊλ».

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«Τόσοι είναι, πρέπει να φύγουν», καταλήγει ο Νίκος Κοτζιάς.