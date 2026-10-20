«Αυτοί που κάποτε αρνήθηκαν κάποτε να καταδικάσουν τη φασιστική επίθεση με μαχαίρι, αυτοί που μιλούσαν για «σοβαρή Χρυσή Αυγή» έρχονται τώρα να μας κουνήσουν το δάχτυλο» τόνισε το νεαρό στέλεχος της ΕΛΑΣ.

Για παραποίηση των δηλώσεών του και της φράσης του «άντε και στα δικά μας», με αφορμή τις κινητοποιήσεις που γίνονται στη Γαλλία και όχι μόνο, έκανε λόγο ο Πάνος Λαμπρινίδης – Στάχτος, διευκρινίζοντας ότι αναφέρθηκε σε ειρηνικές, μη βίαιες μορφές, διαμαρτυρίες.

«Οι άνθρωποι κινητοποιούνται και εξεγείρονται σε Ιταλία, Γαλλία, Αλβανία και Βέλγιο, παντού, όχι επειδή δεν είχαν τι να κάνουν, αλλά επειδή είναι σε απόγνωση, δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα, δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι, δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Η υποκρισία των Μακρονιστών δεν έχει όρια. Παριστάνουν τις Μαρίες Αντουανέτες και λένε λίγο-πολύ ότι αν δεν έχετε ψωμί, φάτε παντεσπάνι. Είναι οι πολίτικές της αδικίας και της κοινωνικής ανισότητας που γεννούν τη βία. Η ειρηνική μορφή κινητοποίησης και η διαμαρτυρία είναι θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας μας», είπε αρχικά στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε:

«Επιχειρείται συνειδητά να παραποιηθεί το περιεχόμενο των όσων είπα. Εγώ αναφέρομαι στις ειρηνικές κινητοποιήσεις, αναφέρομαι σε μη βίαιες μορφές διαμαρτυρίας, πάντα υπερασπίζομαι τις ειρηνικές κινητοποιήσεις και το δημοκρατικό δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Αυτοί που κάποτε αρνήθηκαν κάποτε να καταδικάσουν τη φασιστική επίθεση με μαχαίρι, αυτοί που μιλούσαν για «σοβαρή Χρυσή Αυγή» έρχονται τώρα να μας κουνήσουν το δάχτυλο. Το θεωρώ υποκρισία».

Για το αν είναι ίδια η κατάσταση στην Ελλάδα με τη Γαλλία

«Κάθε χώρα έχει τα δικά της θέματα. Παρόλα αυτά, όπως είπε ο πρόεδρος χθες, η Ελλάδα έχει αναλογικά βάσει αγοραστικής δύναμης του μισθού περισσότερη ακρίβεια από τη Γαλλία. Η νέα γενιά βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Τα παιδιά που περνάνε στο πανεπιστήμιο, στην Ιατρική Πάτρας, αλλά δεν πάνε στις σχολές λόγω του στεγαστικού και τη ακρίβειας. Αυτό δεν είναι μια εικόνα ότι υπάρχει αντικειμενική δυσκολία; Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτούς τους αγώνες κάνουμε, αυτά τα αιτήματα διεκδικούμε», σημείωσε στη συνέχεια.

Στην ερώτηση, τέλος, αν θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές, ο κ. Λαμπρινίδης-Στάχτος απάντησε «συμμετέχω από τα μαθητικά μου χρόνια στα κινήματα, προσπαθούμε όλοι να βοηθήσουμε. Δεν γνωρίζω αν θα είμαι υποψήφιος, θα βοηθήσω όπως μπορώ ώστε οι νέοι να κάνουν τις εκλογές προσωπικό στοίχημα».

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