«Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με τα κόμματα του λαϊκισμού», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης για τις δηλώσεις Καράογλου.

Νέες «βολές» κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τις πρόσφατες δηλώσεις στελέχους της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης και πρώην γραμματέα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνου Λαμπρινίδη – Στάχτου, για τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία τα τελευταία 24ωρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η προσπάθεια πολιτικής επανατοποθέτησής του πρώην πρωθυπουργού δεν συνιστά ουσιαστικό rebranding.

«Ξεκινώντας από το βίντεο που δείξατε, ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έκανε rebranding, αλλά χρησιμοποίησε μια μηχανή του χρόνου που δεν τον πήγε απλά πίσω στο 2012 ή στο 2010, τον πήγε πίσω στο 2008. Η Ελλάδα αυτά τα έχει αφήσει πίσω της. Τα έχει αφήσει πίσω της, πρώτον γιατί δεν είμαστε εκεί που ήμασταν, ενώ διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κρίσης, αλλά τη διανύουμε έχοντας πλέον εφεδρείες και έχοντας μια οικονομία που μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις και τα είχε αφήσει πίσω της γιατί πολλοί εκ των πρωταγωνιστών των πλατειών και των καταλήψεων, ένας εκ των οποίων στα πολύ παλιά χρόνια, που ήταν ακόμα πολύ νέος, ο κύριος Τσίπρας, έφτασαν στο σημείο να κυβερνήσουν τον τόπο. Και κανένα πρόβλημα δεν έλυσαν, το αντίθετο θα έλεγα», είπε αρχικά

Για τη δήλωση στελέχους νεολαίας της ΕΛΑΣ «και στα δικά μας»

«Είναι γνωστή η τακτική του «λέω κάτι και μετά τα γυρίζω». Όταν δόθηκαν αυτές οι απαντήσεις και η απάντηση ενός πρώην νεολαίου ΣΥΡΙΖΑ νυν νεολαίου ΕΛΑΣ, το «νεολαία ΣΥΡΙΖΑ» και «νεολαία ΕΛΑΣ» είναι σαν να λέμε εργοστάσιο παραγωγής πάγου στην Ανταρκτική, έχει πολύ μικρή σημασία τι λέει τώρα το παιδί αυτό, μεγαλύτερη σημασία έχει το τι είπε ο κ. Τσίπρας. Στην πραγματικότητα αντί να τον «αδειάσει», αντί να τον συνετίσει, αντί να πει, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, αυτά έκαναν πολύ κακό στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια, και με την εμπειρία που έχει ο κ. Τσίπρας από τις καταλήψεις και τις πορείες χωρίς αιτήματα, όχι απλώς τα υιοθέτησε, τα επικρότησε. Εγώ διαβάζω τα δεδομένα. Καταρχάς αυτό που περιγράφετε είναι η πολιτική ιστορία του κ. Τσίπρα και του κόμματός του επί των ημερών του, του προηγούμενου κόμματός του, επί των ημερών του. Δεν θα ξαναγράψουμε την ιστορία. Θυμάστε πάρα πολύ καλά πώς επένδυσε ο κ. Τσίπρας και στην «μπαχαλοποίηση» και στην «πλατεία» και στον λαϊκισμό. Αν θες να είσαι απέναντι σε αυτά πλέον βγαίνεις με ένα καθαρό «όχι» στα επεισόδια, στα μπάχαλα, στα πλιάτσικα, στις καταλήψεις και σε όλα αυτά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με μια ειρηνική διαδήλωση».

Σχετικά με το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και τον διαχωρισμό της από τα επεισόδια

«Ακούστε τη χθεσινή τοποθέτηση που έκανα στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών και όχι μόνο εγώ και το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και θα καταλάβετε το αντίθετο. Διαχωρίσαμε όλοι, πλήρως, την ειρηνική διαδήλωση και διαμαρτυρία, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, δεν το συζητάμε αυτό, με τα μπάχαλα και τις καταστροφές. Και ξέρετε κάτι; Το «και στα δικά μας» που μπορεί να πει οποιοσδήποτε, είτε είναι στην ΕΛ.Α.Σ είτε είναι στον ΣΥΡΙΖΑ είτε θέλει να πει ο κ. Τσίπρας... Πίσω από αυτό το «και στα δικά μας» κρύβονται μαγαζάτορες στο κέντρο της Αθήνας, κρύβονται άνθρωποι που παρκάρουν το αυτοκίνητό τους για να πάνε στη δουλειά τους στην Αθήνα, κρύβονται εργαζόμενοι που μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους, μπορεί να μη γυρίσουν. Κρύβονται και συγγενείς ανθρώπων που σε παλιές, έτσι, «επαναστατικές», εντός πολλών εισαγωγικών, διαμαρτυρίες που κατέληξαν σε μαύρες ημέρες, σας θυμίζω το 2010, έχασαν τους συνανθρώπους τους. Τα ζήσαμε αυτά και τα αφήσαμε πίσω μας και η Ελλάδα δεν είναι εκεί που είναι η Γαλλία, ούτε θεωρώ ότι θα φτάσει εκεί που είναι τώρα η Γαλλία, εννοώ σε επίπεδο επεισοδίων. Εδώ ισχύει το φωνάζει ο κλέφτης -αν μου επιτρέπετε, με πολιτικούς όρους- για άλλη μια φορά ισχύει. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, αν θέλουν να έχουν μια καθαρή θέση, μπορούν πολύ εύκολα να πουν «ναι» στη διαμαρτυρία με ειρηνικό τρόπο. «Όχι» σε αυτά τα οποία είδαμε στις υπόλοιπες χώρες. Το ακούσατε να το λένε; Άλλο πράγμα συμμετέχω σε ένα συλλαλητήριο, άλλο πράγμα διαμαρτύρομαι, όπως προβλέπει ο νόμος -είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτό- και άλλο πράγμα βλέποντας τις εικόνες στη Γαλλία: να καίγονται μνημεία, να έχουμε ένα απίστευτο πλιάτσικο σε καταστήματα –όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τα καταστήματα τους τα έχουν στήσει με τους κόπους μιας ζωής- και να λες «και στα δικά μας». Δεν θα ξεχάσουμε την έννοια των λέξεων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για το αυξημένο κόστος ζωής και για τους φοιτητές

«Δεν υποτιμώ όλα αυτά. Να τα βάλουμε με τη σειρά. Καταρχάς ξεκινώ από τις εγγραφές των φοιτητών. Ακόμα και ένας φοιτητής που έχει περάσει σε μια σχολή και δεν μπορεί, όχι δεν θέλει, δεν μπορεί να εγγραφεί στη σχολή που έχει περάσει, είναι μια πολύ κακή είδηση. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι φετινό. Μάλιστα τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι σταθεροί οι αριθμοί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν περιπτώσεις εξ αυτών που αναφέρετε, που είναι περιπτώσεις ανθρώπων που δεν γράφονται -φαντάζομαι δεν γράφονται- γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος ζωής. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις παιδιών που μπορεί να έχουν επιλέξει τελικά μία άλλη σχολή, να πάνε στο εξωτερικό. Δεν το υποτιμώ το φαινόμενο, αλλά δεν είναι φετινό το φαινόμενο».

Σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι οι Έλληνες ζούσαν καλύτερα ως το 2019

«Αν ζούσε καλύτερα ο Έλληνας το 2019, τότε θα είχανε ζητήσει από τον κύριο Τσίπρα να γυρίσει πίσω, όπως λέγαμε τη φράση, με ένα άσπρο άλογο να μας σώσει. Δε θα γύριζε ο κύριος Τσίπρας και θα πάλευε να φτάσει το ποσοστό αποτυχίας του που ήταν το 17%, πόσο είχε πάρει το 2023. Και ξέρετε, ο κόσμος αντιμετωπίζει, και εδώ θέλω να καταλήξω, για μένα είναι πολύ επικίνδυνη η ισοπέδωση, γιατί θα γυρίσουμε πίσω, την οποία ακολουθεί η αντιπολίτευση. Είναι εξίσου προβληματικός και οποιοσδήποτε πανηγυρισμός. Γιατί ζούμε ακόμα, οι πολίτες ζουν ακόμα σημαντικά προβλήματα. Υπάρχει ακρίβεια, δεν το συζητάμε αυτό. Όμως είναι λάθος να συγκρίνουμε, κύριε Παυλόπουλε, το τώρα μιας χώρας με μια άλλη. Αλλά το κυριότερο που πρέπει να συγκρίνουμε είναι το '19 τα πραγματικά δεδομένα της Ελλάδας με το '26. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία δεν εξελέγησαν, δεν εξελέγησαν μια κυβέρνηση ούτε Ελβετίας, ούτε Λουξεμβούργου. Εξελέγημεν σε μία χώρα, αν μου επιτρέπετε, που ήταν 27η στις 27 σε ρυθμούς ανάπτυξης. Ναι, αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρά και σημαντικά και πρέπει να τα απαντήσουμε. Τώρα η Ελλάδα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τώρα που δε βρέχει ανάπτυξη όπως μέχρι το '19, τώρα βιώνουμε κρίσεις, πανδημία, οικονομική κρίση λόγω πανδημίας, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και έχουμε καταφέρει… Προσέξτε, σε μία περίοδο κρίσης το ερώτημα δεν είναι εάν θα εξαφανίσεις ως μάγος την κρίση. Κανένας πολιτικός δεν μπορεί να το κάνει αυτό και όσοι το τάζουν αυτό "θα εξαφανίσω την ακρίβεια", ως δια μαγείας, είναι πολιτικοί απατεώνες. Το ερώτημα σε μία κρίση είναι ποιος μπορεί να τη διαχειριστεί καλύτερα. Και εμείς έχουμε καταφέρει να παράγουμε έσοδα, να δημιουργούμε έσοδα».

Για τις δηλώσεις Σαμαρά

«Νομίζω είναι πολύ έμπειρος ο κύριος Σαμαράς και γι' αυτό και δεν θέλω να μπω σε αντιπαράθεση μαζί του, να γνωρίζει ότι τα χρήματα που δίνουμε για την αποπληρωμή των δανείων, που έχουν τεράστιο όφελος για τη χώρα, δεν μπορούμε να δώσουμε σε δαπάνες. Απαγορεύεται. Για να μην ξαναγυρίσουμε σε εποπτεία. Καταρχάς, έχουμε μειώσει 25 ΦΠΑ, 25 έμμεσους φόρους και σημαντικούς φόρους. Εγώ να πω 35 και 45. Εφόσον υπάρχουν δύο προϋποθέσεις για να το κάνουμε αυτό. Πρώτον, να υπάρχουν τα λεφτά, να βγαίνουν τα λεφτά. Και εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία το εξής και χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και τώρα και σε κάθε συζήτηση και σε κάθε πάνελ. Την ίδια στιγμή που μας λένε «κι άλλο, μειώστε κι άλλους φόρους», εκείνοι και δεν αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι που μόνο αύξαναν ή επέβαλαν φόρους, την ίδια στιγμή μας ρωτάνε- και πολύ σωστά- και πολλοί συνάδελφοί σας, «θα καταφέρετε εξαίρεση από τις οροφές δαπανών; Τη ρήτρα διαφυγής;» Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, να μας ρωτάτε και σωστά εάν θα πετύχουμε να πάρουμε από την Ευρώπη τη δυνατότητα να πάρουμε και παραπάνω μέτρα, άρα παραδεχόμενοι ότι έχουμε φτάσει στα όρια των οροφών δαπανών, και να δεχόμαστε στα σοβαρά να μας λέει η αντιπολίτευση ότι επιπλέον των μέτρων που έχουμε πάρει, που είναι στα όρια των οροφών δαπανών, να πάρουμε κι άλλα. Με λίγα λόγια, η Ευρώπη έχει βάλει κανόνες και μας λέει ότι δεν μπορούμε να πάμε πάνω από ένα όριο. Έχουμε φτάσει στο όριο και έχουμε φτάσει στο όριο, γιατί πρώτα καταφέραμε με την πολιτική μας, το τονίζω αυτό και μαζέψαμε λεφτά ενώ μειώσαμε τους φόρους λόγω της ανάπτυξης και της αυξημένης φοροδιαφυγής και όταν εμείς μαζεύουμε παραπάνω λεφτά, ενώ μειώνουμε τους φόρους, η αντιπολίτευση μας καταγγέλλει για υπερφορολόγηση. Τώρα, ως προς την ουσία, γιατί ακούω για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είμαι κι εγώ ελεύθερος επαγγελματίας τώρα σε αναστολή, έχω μια εικόνα νομίζω καλή για το τι συμβαίνει και αυτά που θα πω αφορούν και τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.

Όταν μια κυβέρνηση παραλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που ισχύει για όλους τους εργαζόμενους στην πραγματικότητα, ατομικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες αυτοαπασχολούμενους, όλοι αυτοί, μισθωτούς στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και συνταξιούχους και τον παραλαμβάνει στο 29% μέσα σε χρόνια κρίσης τον έχει ρίξει στο 20% και αν έχεις ένα παιδί 18% και αν έχεις δύο παιδιά 16%, δηλαδή το μισό περίπου, και αν είσαι τρίτεκνος μηδέν μέχρι 20.000 ευρώ ή νέος ή αν είσαι πολύτεκνος μηδέν, την προκαταβολή φόρου την παίρνουμε 100% για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και είναι και το τέλος επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα. Όλα αυτά, το τέλος επιτηδεύματος που έχει καταργηθεί για τα φυσικά πρόσωπα και καταργείται για τα νομικά σε δύο χρόνια, δεν τα κάναμε με καμία άδεια. Τα κάναμε επειδή δημιουργήσαμε τις συνθήκες να έχουμε μία οικονομία να έχει τη δυνατότητα τη δημοσιονομική να μειώσει τα βάρη από τους πολίτες. Υπάρχει ακόμα δυσαρέσκεια γιατί βιώνουμε τη μεγαλύτερη και πιο παρατεταμένη, όχι μόνο στην Ελλάδα, συνολικά στην Ευρώπη και όχι μόνο περίοδο πληθωριστικής κρίσης. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να βιώνουμε μία πρωτοφανή περίοδο ακρίβειας και ο κόσμος να ήτανε στα σύννεφα. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα, προφανώς υπάρχει στεγαστική κρίση. Μου είπατε πριν για τους φοιτητές. Οι φοιτητές δικαιολογημένα ζητάνε παραπάνω. Αλλά να θυμίσω εγώ ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα το πήραμε στα 1.000€ και 1.500€ και είχε πάει στις 2.500€ αν κάποιος συγκατοικεί στην περιφέρεια. Άρα δύο φοιτητές που μένουνε μαζί παίρνουν 5.000€, είναι μία ανάσα. Δεν λέω ότι σώθηκαν οι άνθρωποι. Είχαμε εστίες που είχε να μπει βίδα, βίδα να αλλάξει, σε εστίες δεκαετίες ολόκληρες και τώρα το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ κάνουν μια πρωτοφανή δουλειά. Ζούμε σε μία χώρα, που ήμασταν στο τρίτο υπόγειο. Δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε, αλλά ανεβαίνουμε όροφο - όροφο. Και το θέμα είναι να μη γυρίσουμε πίσω 30 χρόνια πίσω».

Για το αυριανό συλλαλητήριο

«Πρώτον, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η αστυνομία και της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, είναι να περιφρουρήσει την ειρηνική διαδήλωση όπως προβλέπει ο νόμος και να μην δείξει καμία ανοχή σε αυτούς οι οποίοι επενδύουνε στον μπάχαλο. Τελεία και παύλα. Εγώ δεν είμαι ούτε επιχειρησιακός, ούτε μπορώ να υποδείξω στους ανθρώπους αυτούς».

Για τον πήχη του 25% στον οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός

«Είδα χθες και μία ανακοίνωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ. Έχω πει πολλές φορές ότι εγώ δεν επιτίθεμαι σε εκπροσώπους. Ο άνθρωπος κάνει μία δουλειά. Προσέξτε, ο πρωθυπουργός έχει βάλει τον στόχο, που είναι η αυτοδυναμία και έχει πει ρητώς και με ειλικρίνεια ποιο είναι το πάτωμα, δηλαδή το κατώτερο, ο κάτω πήχης. Και έχει πει ότι «εγώ θέλω να πάρω αυτοδυναμία και ο κάτω πήχης, δηλαδή αυτός είναι ο στόχος, και ο κάτω πήχης είναι το 25%», όπως απάντησε στον συνάδελφό σας τον κύριο Πορτοσάλτε. Ρωτάω λοιπόν εγώ. Και ξεκινώ από το ΠΑΣΟΚ γιατί χθες έβγαλε μία ειρωνική ανακοίνωση για το 25%. Ο στόχος τους είναι από τρίτοι να πάνε πρώτοι. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, τι λέει; Ότι από τρίτοι θέλουμε να πάμε πρώτοι.

Ο καθένας έχει δικαίωμα να ονειρεύεται, να βάζει στόχους και άμα καταφέρει να τους πετύχει, μπράβο του. Δεν το θεωρώ και τόσο εφικτό από τρίτος να πας πρώτος. Τώρα που είσαι ήδη τρίτος, αν έρθεις στο τέλος τρίτος, αν έρθει το ΠΑΣΟΚ τρίτο, να μας απαντήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο εκπρόσωπός του, τι θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης; Καλά το από τρίτος, πρώτος. Δεν ξέρω, ρωτάω. Έχουμε την ειλικρίνεια και προσωπικά ο πρωθυπουργός να λέμε, και ο ίδιος να λέει, ότι δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Ζητάει αυτοδυναμία. Είναι ήδη στο 30-31%, προσέξτε, και λέει τι θα γίνει αν πάει στο 25. (Δημοσιογράφος: Γιατί το βάζει το σενάριο αυτό;) Το βάζει γιατί θέλει να κοιτάει στα μάτια τους πολίτες, πρώτον, δεύτερον γιατί ρωτήθηκε. Σας θυμίζω ότι ρωτήθηκε, δεν ξεκίνησε να λέει για το 25% και απάντησε με ειλικρίνεια και έδειξε ότι δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Εγώ είμαι στο 30-31, λέει… Με έχουν εμπιστευθεί οι πολίτες όλα αυτά τα χρόνια. Η Ελλάδα έχει ανέβει επίπεδο σε πολύ δύσκολα χρόνια κρίσεων. Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει ότι πιστεύει εκείνο και το κάθε κόμμα ό,τι πιστεύει εκείνο. Όταν όμως ειρωνευόμαστε το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να συνέβαινε στο παρελθόν, λέει ότι ακόμα και αν είμαι πρώτος, αν έχω κάτω από 25% επειδή τον ρώτησε συνάδελφός σας, εγώ θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο, γιατί έχω μάθει να μην είμαι κολλημένος με την καρέκλα, αντί να πουν και εκείνοι τι θα κάνουν, αν είναι τρίτοι, αν είναι δεύτεροι, αν είναι πρώτοι, ειρωνεύονται. Η Νέα Δημοκρατία είναι στην εκτίμηση ψήφου πέριξ του 30% χωρίς να έχουν προκηρυχθεί εκλογές.

(Δημοσιογράφος: Άρα το 25 θα είναι αποτυχία.) Μα το έχει πει ο Πρωθυπουργός, τι συζητάμε τώρα; Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά επτά πολύ δύσκολα χρόνια, κρίσεων που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έρθουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, έχει αλλάξει τη χώρα στο εξωτερικό από μια διαπραγμάτευση της γραβάτας, είναι η Ελλάδα του Κογκρέσου, των ΑΟΖ με την Ιταλία, την Αίγυπτο, στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Rafale, Belhara, F-16, F-35.

(Για το αν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές με άλλο αρχηγό στη ΝΔ)

Νομίζω ότι κρούετε ανοικτές θύρες. Ρώτησε ο συνάδελφός σας, συγκεκριμένα στο ραδιόφωνο, ο κ. Πορτοσάλτε. Ο Πρωθυπουργός περιέγραφε το στόχο και είπε ότι ο στόχος είναι η αυτοδυναμία και είναι νομίζω ο πιο ρεαλιστικός στόχος, όχι ιδανικός. Όταν είσαι στο 30- 31, το να ζητάς να ανέβεις 5, 6 μονάδες για να πάρεις αυτοδυναμία είναι ρεαλιστικός στόχος, όχι εύκολος, ρεαλιστικός. Όταν είσαι τρίτος και θέλεις να γίνεις πρώτος, δεν είναι και ιδιαίτερα ρεαλιστικός, όπως και όταν είσαι 15 μονάδες πίσω, όπως ο κύριος Τσίπρας και λες ότι ο στόχος μου είναι η πρώτη θέση. Θεμιτό, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά όχι και τόσο ρεαλιστικό. Ρωτήθηκε λοιπόν, για να μην ξεχνάμε τι έγινε, γιατί κολλάμε στο 25%, τι θα γίνει; Λένε κάποιοι, το είπε ο κ. Πορτοσάλτε, τι θα γίνει αν πάρετε κάτω από 25; Και απάντησε ότι αν είναι να πάρω κάτω από 25 θα σηκωθώ να φύγω γιατί δεν είμαι κολλημένος με την καρέκλα. Απάντησε ειλικρινώς. Λέω λοιπόν εγώ στους άλλους να μας πούνε, και δεν είναι μόνο το 25, 30, 35. Στην πολιτική πρέπει να απαντάς και με το με ποιους. Γιατί, εμείς έχουμε πει καθαρά: Στόχος μας μοναδικός η αυτοδυναμία. Σε περίπτωση που δε θα πάρουμε αυτοδυναμία, επειδή οι εκλογές δεν έχουν πολλούς γύρους, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με ένα σοβαρό ΠΑΣΟΚ του παρελθόντος, αλλά δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει ένα άλλο κόμμα, το οποίο συμπορεύεται σε πολλά με τα κόμματα του λαϊκισμού και υιοθετεί τη ρητορική τους από την εργαλειοποίηση των Τεμπών μέχρι και σήμερα. Δεν έχει αποκλείσει το ΠΑΣΟΚ ούτε τη συγκυβέρνηση, πολλά στελέχη του με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Το ΠΑΣΟΚ πήρε απόφαση συνεδρίου και απέκλεισε τη Νέα Δημοκρατία».

«Άδειασμα σε Καράογλου»

«Έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, πρωτίστως τον Πρωθυπουργό, μια σειρά από Υπουργούς, εμένα εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, να έχουμε αποκλείσει ρητώς και κατηγορηματικώς τα κόμματα της ακροδεξιάς. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Πρωθυπουργός που έχει ακολουθήσει αυτή την εξωτερική πολιτική, μια υπερήφανη πολιτική χωρίς ακρότητες, να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τα κόμματα του λαϊκισμού. Το έχουμε απαντήσει αυτό, είναι ξεκάθαρο. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση αμφισβήτησης. Δεν είναι δηλαδή ότι το υπονοούμε. Το λέμε σαφώς. Θέλουμε αυτοδυναμία, είναι ο μοναδικός στόχος. (Για το αν στα κόμματα του λαϊκισμού συμπεριλαμβάνονται Λατινοπούλου- Καρυστιανού) Όλα, όλα. Όλα αυτά τα κόμματα τα αποκλείουμε. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Επαναλαμβάνω ότι οι εκλογές, οι βουλευτικές δεν έχουν δεύτερους και τρίτους γύρους. Είναι λάθος να λέμε οι πρώτες, οι δεύτερες. Μία είναι η εκλογική διαδικασία και πρέπει το βράδυ αυτό, την επόμενη ημέρα, τις επόμενες ημέρες η χώρα να έχει Κυβέρνηση. Θέλουμε αυτοδυναμία. Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Θεωρούμε ότι όταν θα πάμε προς τις εκλογές θα συγκριθούν ρεαλιστικές λύσεις και όχι φαντασιακά, αλλά κοστολογημένα προγράμματα. Έχουμε κάνει πολλά και σημαντικά και θα πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Αλλά προσέξτε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ που θα μπορούσε να είναι ο μόνος αξιόπιστος συνομιλητής. Πρώτον, δεν το έχουμε ζητήσει, δεύτερον έχει αποκλείσει μόνο εμάς και τρίτον, είναι ένα άλλο κόμμα που οδεύει πλέον στον δρόμο του λαϊκισμού».

{https://www.youtube.com/watch?v=DjVa9YtUx-s}