«Αν όμως πετάγαμε μολότοφ και καίγαμε περιουσίες θα τους άρεσε», υποστηρίζει ο υπουργός Υγείας, απαντώντας στις αντιδράσεις για το βίντεο από τα Ιωάννινα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται από χθες, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τα Ιωάννινα, στο οποίο εμφανίζεται να φωνάζει μαζί με νεολαίους της ΟΝΝΕΔ το γνωστό σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ «και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ», ξεκαθαρίζοντας ότι «η γνώμη των αριστερών για μένα δεν με νοιάζει καθόλου».

«Αριστερή τρέλα και υποκρισία. Την ίδια μέρα που αποθεώνουν όσους σπάνε καίνε και λεηλατούν τα καταστήματα, τις εκκλησίες και τα Δημόσια κτίρια στην Γαλλία, ενοχλήθηκαν επειδή με είδαν να φωνάζω με νεολαίους της ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα της Δ.Α.Π στα Πανεπιστήμια. Αν όμως πετάγαμε μολότοφ και καίγαμε περιουσίες θα τους άρεσε. Παιδιά πάρτε το απόφαση η γνώμη των αριστερών για μένα δεν με νοιάζει καθόλου!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2111892387798585441}

Δείτε το επίμαχο βίντεο:

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2111820174231744586}