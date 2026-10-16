Η ΕΛΑΣ κάνει λόγο για ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών αρμοδιοτήτων από την Τουρκία, καθώς η νέα NAVTEX αμφισβητεί την αρμοδιότητα του σταθμού Ηρακλείου για τη διεξαγωγή της άσκησης «EUNOMIA» νότια του Καστελόριζου.

Την ανάγκη να διασφαλίσει η κυβέρνηση την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με την εξασφάλιση στήριξης από τους συμμάχους και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κυρώσεων, υπογραμμίζει η ΕΛ.Α.Σ., με αφορμή τη νέα τουρκική NAVTEX.

Σε ανακοίνωσή του, η ΕΛΑΣ κάνει λόγο για ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών αρμοδιοτήτων από την Τουρκία, καθώς η νέα NAVTEX αμφισβητεί την αρμοδιότητα του σταθμού Ηρακλείου για τη διεξαγωγή της άσκησης «EUNOMIA» νότια του Καστελόριζου.

Κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά

Η ΕΛ.Α.Σ. αποδίδει την τουρκική στάση στην απουσία, όπως υποστηρίζει, μιας στρατηγικής που θα υποχρέωνε την Άγκυρα να συμμετάσχει σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου κατά την περίοδο των «ήρεμων νερών».

Όπως αναφέρει, η Τουρκία επιστρέφει στην προκλητική της συμπεριφορά, ενώ χαρακτηρίζει την τελευταία ενέργεια ενδεικτική της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Παράλληλα, ζητά την άμεση αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής, με τη διαμόρφωση μιας νέας εθνικής στρατηγικής που θα αξιοποιεί τις ευρωτουρκικές σχέσεις, προκειμένου η Τουρκία να δεσμευθεί σε διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόταση για διάλογο με ορίζοντα τη Χάγη

Σύμφωνα με τον Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ., στόχος θα πρέπει να είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μέσω προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, καθώς και ο τερματισμός των τουρκικών παραβατικών ενεργειών.

Την ίδια ώρα, η ΕΛ.Α.Σ. υπογραμμίζει ότι ο διάλογος θα πρέπει να συνοδεύεται από αποφασιστική προάσπιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων επί του πεδίου.

Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ουσιαστική στήριξη από τους συμμάχους της Ελλάδας για την προστασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και να εξετάσει την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κυρώσεων που, όπως αναφέρει, εξασφαλίστηκαν το 2019, εφόσον συνεχιστούν οι τουρκικές προκλήσεις.