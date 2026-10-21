...και συνωστισμός γόνων ΝΔ στη Β΄ Πειραιά.

Η στήλη μαθαίνει ότι η ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Αργυρώς Τραγάκη στη Β΄ Πειραιά άνοιξε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στους «γαλάζιους» διαδρόμους. Όχι μόνο επειδή πρόκειται για την κόρη του πολύπειρου Γιάννη Τραγάκη, αλλά και επειδή η ίδια εργάζεται στη Βουλή, όπου κατέχει θέση προϊσταμένης σε τμήμα κοινοβουλευτικών συνεργασιών. Η επαγγελματική της διαδρομή είναι απολύτως θεμιτή, αλλά η μετάβαση από τη διοικητική ιεραρχία της Βουλής στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ δίνει αναπόφευκτα τροφή για συζητήσεις περί οικογενειοκρατίας.

Άλλωστε, στη Β΄ Πειραιά παρατηρείται ήδη ένας αξιοσημείωτος συνωστισμός πολιτικών «γόνων». Ο πρώτος σε σταυρούς το 2023, Γιώργος Βρεττάκος, είναι γιος του παλαιού αυτοδιοικητικού και στελέχους της ΝΔ Κούλη Βρεττάκου. Ο δεύτερος, Μιχάλης Λιβανός, είναι γιος του επί χρόνια ισχυρού κομματικού παράγοντα στο Κερατσίνι Γιάννη Λιβανού. Και τώρα προστίθεται η κόρη του Γιάννη Τραγάκη, ενός από τους μακροβιότερους κοινοβουλευτικούς της παράταξης. Ο μόνος βουλευτής ΝΔ στη Β Πειραιά που δεν προέρχεται από τζάκι αλλά από το δημοσιογραφικό καμίνι είναι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Α.