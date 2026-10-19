Η ΔΕΕΠ Τρικάλων της ΝΔ έκανε δωρεά εκτυπωτές στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής. Η ΕΛΑΣ ζητά από το υπουργείο Παιδείας να αποδοκιμάσει την ενέργεια.

Μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για κομματική προβολή φαίνεται πως είδαν τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα Τρίκαλα στη δωρεά εκτυπωτών προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής.

Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) του κυβερνώντος κόμματος στα Τρίκαλα αποφάσισε να συνδράμει με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης, φροντίζοντας –ή δίνοντας τη συγκατάθεσή της στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανέβασε τις σχετικές φωτογραφίες στο site της– να δημοσιοποιήσει την πρωτοβουλία της. Μια δωρεά σχολικού εξοπλισμού απέκτησε έτσι και κομματική διάσταση, με την προβολή της να προκαλεί αντιδράσεις στην περιοχή, αλλά όχι μόνο.

Το περιστατικό προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του Τομέα Παιδείας της ΕΛΑΣ, που καταγγέλλει ότι οι λειτουργικές ανάγκες των δημόσιων σχολείων μετατρέπονται σε ευκαιρία πολιτικής διαφήμισης. Μάλιστα, στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «κομματική ελεημοσύνη», επισημαίνοντας ότι η εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και όχι πεδίο προβολής κομματικών στελεχών.

Η ΕΛΑΣ καλεί, παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας να αποδοκιμάσει την ενέργεια και να διερευνήσει τη νομιμότητα της δωρεάς, ενώ συνδέει το συγκεκριμένο περιστατικό με μια ευρύτερη πρακτική προβολής δωρεών και παρεμβάσεων στα δημόσια σχολεία.

M. Καλ.