Τη Τρίτη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ είναι στα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 103,66 δολάρια το βαρέλι.

Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Μπρεντ να ξεπερνά τα 110 δολάρια το βαρέλι, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και τα νέα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Τη Τρίτη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ είναι στα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 103,66 δολάρια το βαρέλι.

Επιθέσεις των Χούθι σε στρατηγικούς στόχους στη Σαουδική Αραβία

Νέα ένταση προκάλεσαν οι ισχυρισμοί των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ότι πραγματοποίησαν σειρά επιθέσεων εναντίον στρατηγικών στόχων στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, στο στόχαστρο βρέθηκαν το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ, το αεροδρόμιο Abha στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στο Yanbu, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς και το πετρελαϊκό κοίτασμα Shaybah και μονάδες του σαουδαραβικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας οδήγησε το Ριάντ στην απόφαση να αναβάλει για το επόμενο έτος το διεθνές επενδυτικό συνέδριο Future Investment Initiative, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται ότι περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί επίθεση στο αεροδρόμιο King Khalid, με τουλάχιστον 12 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Την ίδια ώρα, νέα εστία ανησυχίας για τις ενεργειακές αγορές αποτελεί η κλιμάκωση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές.

Την Κυριακή, μαζική επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσε πυρκαγιές σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Αγία Πετρούπολη, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πόλης, Αλεξάντερ Μπέγκλοφ.

Ο συγκεκριμένος τερματικός σταθμός εξάγει περίπου 120.000 βαρέλια διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων ημερησίως, κυρίως μαζούτ, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Η έκταση των ζημιών παραμένει άγνωστη, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στις ρωσικές εξαγωγές.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν παρά τις προηγούμενες προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Στις 11 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν σε εκεχειρία, με την Ουκρανία να αναστέλλει προσωρινά τα πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, η συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών οδήγησε τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώσει την επανέναρξη των ουκρανικών πληγμάτων ως αντίποινα.

Επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια εντείνουν την ανησυχία για τις θαλάσσιες μεταφορές

Η ένταση επεκτείνεται και στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου, καθώς δύο δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επιθέσεις την Παρασκευή στα ανοικτά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου (UKMTO).

Στην πρώτη περίπτωση, μικρό σκάφος εκτόξευσε ρουκέτα εναντίον δεξαμενόπλοιου, περίπου 78 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του λιμανιού Al Jubayl. Σε δεύτερο περιστατικό, το δεξαμενόπλοιο ST3 επλήγη από άγνωστο βλήμα.

Οι εξελίξεις ενισχύουν τους φόβους για νέες διαταραχές στις ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν, περιοχές κομβικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.