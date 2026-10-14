Η αξία των συναλλαγών περιορίστηκε στα 257,48 εκατ. ευρώ, έναντι 270,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη συνεδρίαση.

Με μικρή άνοδο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.603,70 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,19%, καταγράφοντας θετικό πρόσημο για δεύτερη διαδοχική ημέρα.

Η αξία των συναλλαγών περιορίστηκε στα 257,48 εκατ. ευρώ, έναντι 270,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη συνεδρίαση. Από τον συνολικό τζίρο, 22,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν 15 προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στα 31,32 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο της αγοράς, 44 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 62 πτωτικά και 32 παρέμειναν αμετάβλητες

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 σημείωσε άνοδο 0,17%, κλείνοντας στις 6.667,50 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,36%, στις 3.029,60 μονάδες. Απώλειες 0,55% κατέγραψε και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 3.002,80 μονάδες.

Στις ανοδικές μετοχές ξεχώρισε η Jumbo, με κέρδη 4,50% και κλείσιμο στα 26,36 ευρώ, συγκεντρώνοντας συναλλαγές 20,76 εκατ. ευρώ. Η Allwyn ενισχύθηκε κατά 2,19%, στα 12,35 ευρώ, και η Helleniq Energy κατά 2,09%, στα 19,50 ευρώ.

Άνοδο 1,47% σημείωσε ο ΟΤΕ, κλείνοντας στα 19,38 ευρώ, ενώ η Motor Oil ενισχύθηκε κατά 1,45%, στα 69,80 ευρώ. Από τις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική Τράπεζα έκλεισε με κέρδη 0,49%, στα 16,38 ευρώ.

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Στον αντίποδα, η Πειραιώς υποχώρησε κατά 1,14%, στα 9,67 ευρώ, καταγράφοντας τον υψηλότερο τζίρο της συνεδρίασης, στα 43,7 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank σημείωσε πτώση 0,68%, στα 4,26 ευρώ, και η Eurobank απώλειες 0,11%, στα 4,45 ευρώ.

Ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκε η Cenergy, με πτώση 3,04%, στα 22,98 ευρώ, ενώ η ΑΚΤΟΡ υποχώρησε κατά 2,06%, στα 9,50 ευρώ, και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 1,62%, στα 40,16 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Quest ενισχύθηκε κατά 1,60%, ενώ η Noval Property υποχώρησε κατά 2,50% και η Alter Ego κατά 2,44%.