Όλα ξεκίνησαν όταν ο Πάνος Ιωαννίδης ρωτήθηκε για την πληροφορία ότι ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος φοράει τα εσώρουχά του, με τον ίδιο να σπεύδει να εξηγήσει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Μια χιουμοριστική ιστορία με πρωταγωνιστή τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο μοιράστηκε ο σεφ Πάνος Ιωαννίδης, αποκαλύπτοντας πώς έφτασε στο σημείο να του χαρίσει εσώρουχα που είχε αγοράσει κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Αγγλία.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Πάνος Ιωαννίδης ρωτήθηκε για την πληροφορία ότι ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος φοράει τα εσώρουχά του, με τον ίδιο να σπεύδει να εξηγήσει τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Είχαμε πάει Αγγλία για ένα γύρισμα και βγαίνουμε βόλτα. Είχαμε μία ώρα και λέω να ψωνίσω κάτι. Μπαίνω σε ένα μάρκετ και παίρναμε διάφορα πράγματα. Πήραμε και εσώρουχα», ανέφερε αρχικά.

Όπως εξήγησε, όταν διαπίστωσε ότι τα ρούχα που είχε αγοράσει ήταν μικρότερα από το μέγεθός του, αποφάσισε να τα δώσει στον συνάδελφό του.

«Όταν πήγα, ήταν όλα από medium μέχρι small», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι τα συγκεκριμένα δεν ήταν κατάλληλα για τον ίδιο.

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Η περιγραφή προκάλεσε γέλια, με τον Φάνη Λαμπρόπουλο να σχολιάζει με χιούμορ την επιλογή του να χαρίσει τα εσώρουχα στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Ο Πάνος Ιωαννίδης ξεκαθάρισε, πάντως, ότι επρόκειτο για ολοκαίνουργια ρούχα, τα οποία δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ.

«Εντάξει, λέω, αυτά είναι καινούργια, δεν τα έχω φορέσει», ανέφερε, βάζοντας τέλος στις παρεξηγήσεις γύρω από την ασυνήθιστη ιστορία.

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