Η πρωτεΐνη είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να υπάρχει στην καθημερινή σας διατροφή, όμως, και οι φυτικές ίνες θα πρέπει να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η πρωτεΐνη αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία της καθημερινής διατροφής των ανθρώπων και κυριαρχεί σε πολλά από τα γεύματα που μπορεί να εντάσσετε μέσα στην ημέρα σας.

Από τα γρήγορα σνακ, μέχρι τα smoothies και τα ροφήματα μετά από την προπόνηση, όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να αυξήσουν την πρόσληψή της.

Ωστόσο, στο καθημερινό διατροφικό πλάνο, θα πρέπει να υπάρχει ακόμη ένα σημαντικό θρεπτικό συστατικό που συχνά περνά σε δεύτερη μοίρα: οι φυτικές ίνες.

Όπως επισημαίνει η διατροφολόγος Madhuri Ruia και αναφέρει το hindustantimes.com, δεν αρκεί να αναρωτιέστε αν καταναλώνετε αρκετή πρωτεΐνη. Αντίθετα, χρειάζεται να εξετάσετε αν η διατροφή σας περιλαμβάνει επαρκής ποσότητα φυτικών ινών, όπως και το αν αυτή είναι σωστά ισορροπημένη.

Γιατί πρωτεΐνη και φυτικές ίνες είναι «συμπρωταγωνιστές»;

Με βάση τις πληροφορίες, η πρωτεΐνη παρέχει στον οργανισμό τα απαραίτητα αμινοξέα για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και την αποκατάσταση των μυών, ιδιαίτερα μετά την σωματική άσκηση.

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Οι φυτικές ίνες, από την άλλη, επιτελούν διαφορετικό, αλλά εξίσου σημαντικό έργο. Συγκεκριμένα, ορισμένες, όπως οι ζυμώσιμες και οι πρεβιοτικές ίνες, συμβάλλουν στη θρέψη των μικροοργανισμών του εντερικού μικροβιώματος.

Η λειτουργία του εντέρου, μάλιστα, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Το πρόβλημα, βέβαια, εμφανίζεται στην προσπάθεια της συνεχούς προσαύξησης της πρωτεΐνης, που ορισμένες φορές οδηγεί στην παραμέληση άλλων σημαντικών τροφών.

Το λάθος που πρέπει να αποφεύγετε

Η αυξημένη κατανάλωση πρωτεΐνης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε μία ισορροπημένη διατροφή.

Σημαντική είναι η ποιότητα αυτής, η πεπτικότητά της και η συνολική διατροφική της αξία που προέρχεται από τα τρόφιμα που επιλέγετε για το πιάτο σας.

Παράλληλα, η κατανάλωση φυτικών ινών δεν συνεπάγεται απαραίτητα με την αυξημένη απορρόφηση της πρωτεΐνης από τον οργανισμό.

Πρόκειται για δύο διαφορετικά θρεπτικά συστατικά, με ξεχωριστές λειτουργίες που συμπληρώνουν η μία την άλλη και συμβάλλουν στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Η απλή συμβουλή από την ειδικό

Η διατροφολόγος Madhuri Ruia προτείνει κάθε φορά που οργανώνετε το διατροφικό σας πλάνο να εστιάζετα στις τροφές που καταναλώνετε μέσα στην ημέρα.

Αν για παράδειγμα επιλέξετε ένα γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνη, αξίζει να καταναλώσετε μέσα στην ημέρα σας φρούτα, λαχανικά και προϊόντα ολικής άλεσης που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες.

Η καλή διατροφή δεν βασίζεται σε ένα μόνο θρεπτικό συστατικό, αλλά σε μία ολοκληρωμένη διατροφική προσέγγιση και στην κατανάλωση όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για τον οργανισμό.