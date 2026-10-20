Νέο επεισόδιο απόψε στις 22:30.

Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

«Ντέρτι»: Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30

Επεισόδιο 14

Η Στέλλα και η Ξένια προσπαθούν να πλησιάσουν ξανά η μία την άλλη, με τα τραγούδια του Στράτου να γίνονται ταυτόχρονα γέφυρα, αλλά και πληγή ανάμεσά τους.

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Παράλληλα, ο Άρης συλλαμβάνεται γι’ αυτό που έκανε ο Χρήστος και ο Παύλος βρίσκεται σε απελπισία μπροστά στο ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί η αποστολή τους.

Ο Δήμος και η Καίτη ετοιμάζονται για τη νέα τους ζωή, όμως ακόμη και οι πιο μικρές αποφάσεις για τον γάμο φανερώνουν πόσο διαφορετικά βλέπουν την οικογένεια που θέλουν να χτίσουν.

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Ο Λεωνίδας και η Μάρθα έρχονται για λίγο ξανά κοντά, μέχρι που τα τραύματα του παρελθόντος θυμίζουν πόσο δύσκολο είναι να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη.

Η Φανή προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας οδυνηρής ιστορίας, ενώ η Ρένα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις ενοχές της για το φιλί που αντάλλαξε με τον Λευτέρη.

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Η Στέλλα και ο Άρης αναγκάζονται να κοιτάξουν κατάματα το ενδεχόμενο του αποχωρισμού, κάνοντας κάθε στιγμή που περνάνε μαζί πιο πολύτιμη από ποτέ.