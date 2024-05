Η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision 19 χρόνια μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης και έκανε την Ευρώπη να τραγουδήσει ξανά μαζί της το «My Number One».

Φορώντας μια ολόσωμη φόρμα με ένα εκατομμύριο κρύσταλλα, διά χειρός Βρεττού Βρεττάκου, η τραγουδίστρια συμμετείχε σε μια διαφορετική εμφάνιση στη σκηνή του Malmö Arena.

Η Έλενα Παπαρίζου ερμήνευσε το «My Number One», η Τουρκάλα Σερτάμπ το «Everyway That I Can» με το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση το 2003 και η Σουηδέζα Σαρλότε Περέλι το «Take Me To Your Heaven» με το οποίο είχε χαρίσει στη χώρα της τη νίκη.

{https://www.instagram.com/p/C6wwmnrCVJT/}

Οι διοργανωτές κάλεσαν τους τηλεθεατές να τραγουδήσουν μαζί με τρεις τραγουδίστριες, από κάθε γωνιά του κόσμου, όπως και όσους βρίσκονταν στο Malmö Arena και την αρχή έκαναν οι δύο παρουσιάστριες της βραδιάς. Όποιος ήθελε, μπορούσε να συνδεθεί σε πλατφόρμα και εμφανιζόταν στη γιγαντοοθόνη μέσα στην αρένα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των τριών τραγουδιστριών.

Αυτή ήταν η πρώτη από τις δύο εμφανίσεις της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision 2024. Τη βραδιά του τελικού, το Σάββατο, θα ανακοινώσει τους 12 βαθμούς της ελληνικής κριτικής επιτροπής.