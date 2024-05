Μόλις ξεκίνησε ο Β' ημιτελικός της Eurovision που θα δώσει το εισιτήριο σε 10 ακόμα χώρες για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, η επίσημη σελίδα του διαγωνισμού αποκαλύπτει 16 άγνωστες πληροφορίες για τις εκπροσώπους των 16 χωρών.

Άλλες είναι ενδιαφέρουσες και άλλες πάλι όχι και τόσο.

Μάλτα

Η Σάρα έχει κάνει μαθήματα φωνητικής από μία σταρ της Eurovision, την Miriam Christine, που εκπροσώπησε τη χώρα το 1996 στο Όσλο με το «In A Woman’s Heart». Η Miriam ήταν εκείνη που την ενθάρρυνε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό.

Αλβανία

Η εκπρόσωπος της Αλβανίας έχει πάρα πολλές γάτες και σκύλους. Ήταν όλα αδέσποτα και τα υιοθέτησε. Η ίδια λέει ότι τα ζώα της είναι μεγάλο μέρος της ζωής της.

Ελλάδα

Η Μαρίνα Σάττι έχει συνεργαστεί με τον Αμερικανό τζαζίστα Bobby McFerrin, που έχει κερδίσει 10 βραβεία Grammy και είναι γνωστός για το «Don’t Worry, Be Happy». Στις συναρπαστικές πληροφορίες για την Μαρίνα Σάττι, η Eurovision αναφέρει ότι έχει τραγουδήσει κα μέσα σε ηφαίστειο.

Ελβετία

Όπως είναι γνωστό το βίντεο κλιπ του Nemo για το The Code έχει γυριστεί μέσα σε ένα τρένο — αλλά το βαγόνι ήταν εντελώς ακίνητο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο Nemo είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν ειδικά εφέ με φώτα και καθρέφτες για να φαίνεται σαν να κινείται και όταν κάποιος έπαιζε ηχητικά εφέ τρένου, ένιωθε σαν να ήταν σε πραγματικό τρένο που ταξίδευε με ταχύτητα. Ο ίδιος στο παρελθόν εξάλλου έχει τραγουδήσει μέσα σε τρένο.

Τσεχία

Η Άικο αγαπά το pole dancing τόσο πολύ που έχει στύλο ακόμα και στο σπίτι της.

Αυστρία

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Kaleen συμμετέχει στη Eurovision. Έχει ξαναεμφανιστεί κάνοντας αντικατάσταση στις πρόβες για άλλους ερμηνευτές στο παρελθόν. Μεταξύ αυτών στα αγαπημένα της ήταν η εμφάνισή της με την Ελένη Φουρέιρα για το Fuego και την Κύπρο το 2018.

Δανία

Οι Marcus & Martinus από τη Σουηδία δεν είναι τα μόνα δίδυμα στον διαγωνισμό της Eurovision. Η πρώτη queer γυναίκα εκπρόσωπος της Δανίας, η Saba έχει και αυτή μία δίδυμη αδελφή επίσης performer.

Αρμενία

Οι Ladaniva άρχισαν να συνδυάζουν τα μουσικά τους στυλ όταν και οι δύο σπούδαζαν στο Lille Jazz Conservatory, και έτσι αποφάσισαν να βάλουν λίγη τζαζ στα παρασκήνια της Eurovision.

Λετονία

Όταν ρώτησαν τον Dons ποιους τρεις διάσημους θα καλούσε σε ένα δείπνο απάντησε τον Φρέντι Μέρκιουρι, τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ και τη βασίλισσα Ελισάβετ ενώ το αγαπημένο του τυρί είναι αυτό από ολλανδικό βουβάλι.

Σαν Μαρίνο

Οι Megara έχουν εμφανιστεί σε εκδήλωση για επιβίωση από …ζόμπι. Φέτος δεν είναι η πρώτη επαφή τους με τη Eurovision καθώς και πέρυσι είχαν διαγωνιστεί στην Ισπανία στο Benidorm Fest, αλλά πήραν την 4η θέση.

Γεωργία

Η Nutsa έχει εμφανιστεί στη σκηνή με την Κάιλι Μινόγκ. Αυτό έγινε το 2023 στο American Idol και μαζί τραγούδησαν το «Can’t Get You Out Of My Head». Η Nutsa έφτασε στον διαγωνισμό μέχρι τους 12.

Βέλγιο

Ο Mustii είναι κριτής και στον Drag Race Belgique ενώ πρωταγωνιστεί και στην επερχόμενη ταινία του Michiel Blanchart, το «La nuit se traîne» δίπλα στον Romain Duris.

Εσθονία

Τα γυαλιά των 5MIINUST είναι μέρος της γκαρνταρόμπας της μπάντας. Τα έχουν βγάλει μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια εμφάνισής τους όταν πήραν το εισιτήριο για να εκπροσωπήσουν τη χώρα στη Eurovision. Και μία άχρηστη πληροφορία: η μπάντα δεν φορά ποτέ εσώρουχα.

Ισραήλ

Η Eden έχει ένα τσιουάουα 14 ετών, που τον λένε Leo. Η ίδια έχει πει ότι ο Leo έχει χάσει όλα τα του τα δόντια και η γλώσσα του κρέμεται μόνιμα.

Νορβηγία

Η τραγουδίστρια των Gåte λατρεύει το τυρί. Όσο περισσότερο μυρίζει τόσο καλύτερα, λέει. Λατρεύει το δανέζικο Gamle Ole αλλά στη Σουηδία λατρεύει το prästost.

Ολλανδία

Ο Joost ξεκίνησε ως YouTuber. Τα βίντεό του στο TikTok v περιελάμβαναν μαθήματα χορού του τραγουδιού του Europapa και ταξίδια σε όλη την Ευρώπη για να πείσει το κοινό να δώσει το 12άρι στην Ολλανδία.