Πλησιάζει η ώρα του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision 2024 και λίγο προτού ανέβει στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Zari» η Μαρίνα Σάττι επιστράτευσε το χιούμορ για να ζητήσει από τον κόσμο να την ψηφίσει.

«Γεια. Είναι ώρα να υποστηρίξετε την Ελλάδα, τη Μαρίνα και τους φίλους της. Ψηφίστε τη φέτα σαγανάκι», έγραψε, συμπληρώνοντας ότι ανυπομονεί να τραγουδήσει απόψε για τον κόσμο.

Η Μαρίνα Σάττι συνόδευσε την ανάρτηση με φωτογραφία της, όπως και με μία που απεικονίζει χωριάτικη σαλάτα. Επίσης, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο ένας άνδρας είναι ντυμένος τσολιάς, φορά μπλούζα με το πρόσωπο της τραγουδίστριας και λέει «Πάμε δυνατά Μαρίνα».

{https://www.instagram.com/p/C6vppOHiW3v/?hl=en&img_index=1}

Eurovision 2024: Οι χώρες του δεύτερου ημιτελικού

Ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision 2024 αρχίζει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Η Μαρίνα Σάττι είναι η τρίτη που θα εμφανιστεί στη σκηνή, διεκδικώντας το «εισιτήριο» για τον τελικό του Σαββάτου.

Η σειρά εμφάνισης στον δεύτερο ημιτελικό:

1. Μάλτα / Sarah Bonnici – Loop

2. Αλβανία / BESA – TITAN

3. Ελλάδα / Marina Satti – ZARI

4. Ελβετία / Nemo – The Code

5. Τσεχία / Aiko – Pedestal

6. Γαλλία / Slimane – Mon amour

7. Αυστρία / Kaleen – We Will Rave

8. Δανία / SABA – SAND

9. Αρμενία / LADANIVA – Jako

10. Λετονία / Dons – Hollow

11. Ισπανία / Nebulossa – ZORRA

12. Σαν Μαρίνο / MEGARA – 11:11

13. Γεωργία / Nutsa Buzaladze – Firefighter

14. Βέλγιο / Mustii – Before The Party’s Over

15. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

16. Ιταλία / Angelina Mango – La Noia

17. Ισραήλ / Eden Golan – Hurricane

18. Νορβηγία / Gåte – Ulveham

19. Ολλανδία / Joost Klein – Europapa.