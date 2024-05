Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη του Β Ημιτελικού της Εurovision 2024 και τα όσα εκτυλίσσονται στην καρδιά του κέντρου της πόλης του Μάλμε όπου διεξάγεται φέτος ο μουσικός διαγωνισμός με φόντο την συμμετοχή του Ισραήλ ενόσω μαίνεται ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας δημιουργούν έντονη ανησυχία.

Τις τελευταίες ώρες πλήθος Φιλοπαλαιστινίων διαμαρτύρεται ειρηνικά απαιτώντας μεταξύ άλλων την απόσυρση της εμφάνισης της Eden Golan της εκπροσώπου του Ισραήλ. Η τεταμένη ατμόσφαιρα και αποδοκιμασίες είχαν καταγραφεί ήδη από την χθεσινή πρόβα του δεύτερου ημιτελικού όπου η Ισραηλινή τραγουδίστρια έγινε αποδέκτρια γιουχαρισμάτων.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο X, θεατές αποδοκίμασαν έντονα την εμφάνιση της Golan, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, όπως «Free Palestine». Την ίδια στιγμή, οι παρευρισκόμενοι ύψωσαν παλαιστινιακές σημαίες και σύμβολα, τα οποία η EBU έχει απαγορεύσει.

Οι σουηδικές αρχές από την πρώτη στιγμή βρίσκονται σε επαγρύπνηση υπό τον φόβο επεισοδίων και αναταραχών με τις σημερινές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας να δείχνουν ότι η κατάσταση είναι οριακή και απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί για να μην εκτραχυνθούν τα γεγονότα με παρατράγουδα και αντιδράσεις που κάθε άλλο συνάδουν με το κλίμα και τους στόχους του μουσικού διαγωνισμού. Πολλά αστυνομικά βαν έφτασαν στο Stortorget με τη Σουηδική Αστυνομική Αρχή να σταθμεύει σε πολλά σημεία εισόδου στην πλατεία. Προς το παρόν, δεν έχουν σημειωθεί επεισόδια αστυνομικής βίας.

Μεγάλο πλήθος κόσμου έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα στο Μάλμε και διαμαρτύρονται για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, με αφορμή τη σημερινή συμμετοχή του Ισραήλ στον δεύτερο ημιτελικό του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. Σε λίγη ώρα στις 19:00 (ώρα Ελλάδος), πρόκειται να συγκεντρωθούν οι υποστηρικτές του Ισραήλ σε κεντρικό σημείο του Μάλμε, ενώ έχει προγραμματιστεί ακόμη μια διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης επίσης σήμερα, ενόψει της διοργάνωσης του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision.

“Free free Palestine”, “There is only one solution – Intifada, Revolution”, “Free Gaza”, “We are thousands, we are millions, We are all Palestinians”, είναι μερικά από τα συνθήματα που βροντοφωνάζουν οι διαδηλωτές. Οι συγκεντρωμένοι είναι αποφασισμένοι να στείλουν μεγάλο ηχηρό μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης και στήριξης στον παλαιστινιακό λαό. αποτελούν έκφραση αλληλεγγύης και αντίδρασης έναντι των πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων που διαμορφώνουν το τοπίο της περιοχής και θέλουν να τονίσουν το γιατί δεν έπρεπε να συμμετέχει το Ισραήλ.

Η σουηδική αστυνομία βρίσκεται περιμετρικά του σταδίου, όπου θα διεξαχθεί η Eurovision, προκειμένου να διαφυλάξει την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού, όπως αναφέρει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοφανής κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στο Μάλμε με φόντο την Ισραηλική συμμετοχή, εν πολλοίς δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά και ανησυχίες στη κοινότητα των Eurofans που εμφανίζεται διχασμένη για την επίμαχη ισραηλινή συμμετοχή.

Βέβαια, η κατάσταση οδηγήθηκε σε περαιτέρω ένταση κατόπιν και της απόφασης των διοργανωτών να αφαιρέσουν καθόλη τη διάρκεια του διαγωνισμού παλαιστινιακές σημαίες και φιλοπαλαιστινιακά σύμβολα. Ο επικεφαλής επικοινωνίας του διαγωνισμού υποστήριξε ότι οι αγοραστές εισιτηρίων θα επιτρέπεται να επιδεικνύουν μόνο τις σημαίες των διαγωνιζόμενων χωρών – συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ – και τη σημαία του Pride,