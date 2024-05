Στη «Malmö Arena» εμφανίζεται σήμερα το βράδυ η Μαρίνα Σάττι στα πλαίσια του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision 2024.

Η ελληνική συμμετοχή θα εμφανιστεί τρίτη στη σειρά κάτι που σημαίνει πως θα βγει στη σκηνή γύρω στις 22:25 - σίγουρα πάντως πριν τις 22:30.

Βίντεο από τη χθεσινή πρόβα

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης στον β’ ημιτελικό είναι η εξής:

1. Μάλτα / Sarah Bonnici – Loop

2. Αλβανία / BESA – TITAN

3. Ελλάδα / Marina Satti – ZARI

4. Ελβετία / Nemo – The Code

5. Τσεχία / Aiko – Pedestal

6. Γαλλία / Slimane – Mon amour

7. Αυστρία / Kaleen – We Will Rave

8. Δανία / SABA – SAND

9. Αρμενία / LADANIVA – Jako

10. Λετονία / Dons – Hollow

11. Ισπανία / Nebulossa – ZORRA

12. Σαν Μαρίνο / MEGARA – 11:11

13. Γεωργία / Nutsa Buzaladze – Firefighter

14. Βέλγιο / Mustii – Before The Party’s Over

15. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

16. Ιταλία / Angelina Mango – La Noia

17. Ισραήλ / Eden Golan – Hurricane

18. Νορβηγία / Gåte – Ulveham

19. Ολλανδία / Joost Klein – Europapa.

Υπενθυμίζεται πως στον α' ημιτελικό της Τριτής πέρασαν στον μεγάλο Τελικό - που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 11 Μαΐου - η Κύπρος αλλά και οι: