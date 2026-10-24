Κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για «ισχυρές ως καταρρακτώδεις κατακρημνίσεις» σε τομείς των επαρχιών Τζιανγκσού, Τζετζιάνγκ, της Σαγκάης και άλλες.

Ομάδες των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και τεχνικοί συνεχίζουν να επιχειρούν σήμερα, κυρίως για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, την οποία στερούνται ακόμη πάνω από 56.000 νοικοκυριά στην Ταϊβάν, την οποία σάρωσε ο τυφώνας Τσάμπι, που πλέον κατευθύνεται προς την Κίνα και την Ιαπωνία.

Πάνω από 5.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους πριν από την έλευση του τυφώνα. Δένδρα ξεριζώθηκαν, γραμμές του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού κόπηκαν και καταγράφτηκαν σύντομες πλημμύρες.

{https://x.com/SkyNews/status/2113764588466368740}

Κάπου 56.000 νοικοκυριά συνέχιζαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ ο Τσάμπι συνέχιζε να πλήττει τη νήσο. Σχεδόν 24 εκατοστά βροχής καταγράφτηκαν σήμερα στην κομητεία Μιαολί, στο δυτικό τμήμα της.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 500 και πλέον τραυματίστηκαν από την Πέμπτη, όταν η κυβέρνηση άρχισε να κηρύσσει συναγερμούς καθώς ο τυφώνας πλησίαζε.

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{https://x.com/ravindraJourno/status/2113632223916400948}

Ο Τσάμπι για βραχύ χρονικό διάστημα χαρακτηρίστηκε υπερτυφώνας. καθώς βρισκόταν πάνω από τον ωκεανό, με ανέμους που άγγιζαν ως ακόμη και τα 300 χιλιόμετρα ανά ώρα, ωστόσο προοδευτικά εξασθένισε.

{https://x.com/Arab_Storms/status/2113712778406224283}

Πλέον οι άνεμοι που φέρνει φθάνουν ως και τα 176 χ.α.ώ., κατά το πιο πρόσφατο προειδοποιητικό δελτίο του κοινού κέντρου προειδοποίησης για τυφώνες.

{https://x.com/delpylive/status/2113722128889528665}

Στην Κίνα, αρκετές σιδηροδρομικές συνδέσεις ανεστάλησαν και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στη Σαγκάη.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για «ισχυρές ως καταρρακτώδεις κατακρημνίσεις» σε τομείς των επαρχιών Τζιανγκσού, Τζετζιάνγκ, της Σαγκάης και άλλες.

Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στην περιφέρεια, ειδικά στον νομό Οκινάουα, στην Ιαπωνία, όπου οι αρχές έκαναν λόγο για δυο τραυματίες εξαιτίας του τυφώνα.

Ο Τσάμπι προστίθεται σε σειρά τυφώνων αυτή την ιδιαίτερα έντονη περίοδο των ακραίων φαινομένων του είδους στον Ειρηνικό, που αποδίδονται στο Ελ Νίνιο, καθώς φέτος τα ύδατα του ωκεανού στο ύψος του ισημερινού υπερθερμαίνονται σε επίπεδο που κατά επιστήμονες δεν έχει προηγούμενο.

Πλέον ο Τσάμπι έχει απομακρυνθεί, βρίσκεται κάπου 150 χιλιόμετρα ανατολικά της νήσου.