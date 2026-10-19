Χάρη, όμως, στις προσπάθειες ορισμένων επιστημόνων, το αυτοφυές δέντρο που κάποτε προμήθευε τις ΗΠΑ με τεράστιες ποσότητες κάστανων βρίσκεται πλέον ένα σημαντικό βήμα πιο κοντά στην επιστροφή του.

Οι γιορτές πλησιάζουν και σύντομα τα κάστανα θα ψήνονται ξανά στη φωτιά, όπως λέει και το γνωστό χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Χάρη, όμως, στις προσπάθειες ορισμένων επιστημόνων, το αυτοφυές δέντρο που κάποτε προμήθευε τις ΗΠΑ με τεράστιες ποσότητες κάστανων βρίσκεται πλέον ένα σημαντικό βήμα πιο κοντά στην επιστροφή του.

Στις 27 Αυγούστου, η Υπηρεσία Επιθεώρησης Υγείας Ζώων και Φυτών (APHIS) του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αίρει το καθεστώς ρυθμιστικού ελέγχου για την αμερικανική καστανιά Darling 54, ένα δέντρο ανθεκτικό στην ασθένεια της καστανής, το οποίο αναπτύχθηκε μέσω γενετικής μηχανικής από ερευνητές του Κολεγίου Περιβαλλοντικών Επιστημών και Δασοπονίας του Πανεπιστημίου SUNY (ESF).

«Αυτό σημαίνει ότι τα δέντρα δεν εξαπλώνονται με τρόπους που θα μπορούσαν να βλάψουν τα δάση, τις καλλιέργειες ή το περιβάλλον», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Άντριου Νιούχαουζ, διευθυντής του προγράμματος Έρευνας και Αποκατάστασης της Αμερικανικής Καστανιάς του ESF. «Ως εκ τούτου, τα δέντρα δεν υπόκεινται πλέον σε ρυθμιστικό έλεγχο από την APHIS του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ».

Ένα νέο είδος καστανιάς μπορεί να μη φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, ωστόσο θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση των δασών των ανατολικών ΗΠΑ, επαναφέροντάς τα στην παλιά τους μεγαλοπρέπεια.

Σύμφωνα με το ESF, οι αμερικανικές καστανιές αποτελούσαν κάποτε περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των δέντρων στην περιοχή όπου φύονταν φυσικά. Η γεωγραφική τους εξάπλωση εκτεινόταν από το Μέιν προς τον νότο, έως τις βόρειες περιοχές της Τζόρτζια, της Αλαμπάμα και του Μισισιπή, και προς τα δυτικά, μέχρι την κοιλάδα του ποταμού Οχάιο. Εκεί αναπτύσσονταν μαζί με βελανιδιές, σφενδάμια και άλλα δασικά είδη.

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Τα δέντρα προσέφεραν επίσης έναν καρπό άρρηκτα συνδεδεμένο με τις γιορτές, καθώς η συγκομιδή των κάστανων συνέπιπτε με την περίοδο από την Ημέρα των Ευχαριστιών έως τα Χριστούγεννα.

Το 1904 εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Ζωολογικό Πάρκο του Μπρονξ η ασθένεια της καστανιάς, γνωστή ως έλκος της καστανιάς. Ο μύκητας Cryphonectria parasitica που ευθύνεται για την ασθένεια προκάλεσε τον θάνατο περίπου 4 δισεκατομμυρίων αμερικανικών καστανιών κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, σύμφωνα με τη Δασική Υπηρεσία του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ.

Από πού προέρχονται σήμερα τα κάστανα που καταναλώνουν οι Αμερικανοί

Σήμερα, τα κάστανα που καταλήγουν στα ταψιά και στις ψησταριές των Αμερικανών έχουν πιθανότατα διανύσει μεγάλη απόσταση από το εξωτερικό μέχρι να φτάσουν στις ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί καταναλώνουν περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια λίβρες κάστανων ετησίως, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από την Ιταλία, την Κίνα και την Κορέα, σύμφωνα με στοιχεία του Nebraska Public Media που δημοσιεύθηκαν το 2021.

Ωστόσο, το ESF έχει εδώ και χρόνια αναγνωρίσει τις σημαντικές οικονομικές προοπτικές που θα μπορούσε να προσφέρει η επανακαλλιέργεια της αμερικανικής καστανιάς. Όπως επισημαίνει, τα δέντρα μπορούν να αρχίσουν να ανθίζουν μόλις πέντε χρόνια μετά τη φύτευσή τους.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Κολέγιο, «Δεν είναι κάθε νέα καλλιέργεια συνδεδεμένη με ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι που έχει ήδη βαθιά ριζώσει στην κουλτούρα».

Η πρώτη έγκριση για γενετικά τροποποιημένο δασικό δέντρο

Ο Νιούχαουζ χαρακτήρισε την απόφαση της APHIS ιστορική, επισημαίνοντας ότι, ενώ πολλές καλλιέργειες τροφίμων και ορισμένα καλλωπιστικά φυτά έχουν περάσει από αντίστοιχες διαδικασίες αξιολόγησης, πρόκειται για την πρώτη φορά που εγκρίνεται ένα δασικό δέντρο και για την πρώτη φορά που ένα φυτό, το οποίο έχει τροποποιηθεί ειδικά για την περιβαλλοντική αποκατάσταση, φτάνει σε αυτό το στάδιο.

Όσοι αναρωτιούνται για την ποιότητα και τη διατροφική αξία των καρπών που θα παράγουν οι συγκεκριμένες καστανιές, μπορούν να ανατρέξουν στις πληροφορίες που δημοσίευσε το ESF στη σελίδα του για τις ρυθμιστικές εγκρίσεις.

Το ίδρυμα αναφέρει ότι, παρότι δεν απαιτείται αξιολόγηση από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), υπέβαλε αναλύσεις διατροφικής σύστασης, οι οποίες δείχνουν ότι τα κάστανα της ποικιλίας Darling δεν διαφέρουν διατροφικά από εκείνα άλλων αμερικανικών καστανιών.

Πότε θα είναι διαθέσιμες οι νέες καστανιές

Η έγκριση του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι νέες καστανιές είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό για φύτευση σε κήπους και αυλές.

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) πρέπει να ολοκληρώσει τη δική της αξιολόγηση προτού τα δέντρα διατεθούν σε ιδιώτες ή χρησιμοποιηθούν σε ευρύτερα προγράμματα αποκατάστασης των δασών. Σύμφωνα με το ESF, είναι δύσκολο να προβλεφθεί πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε ο Νιούχαουζ, «οι καστανιές μας Darling αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στη συνολική προσπάθεια επανεισαγωγής της καστανιάς».

Μέχρι τότε, μπορούμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τα ψητά κάστανα της εποχής, ελπίζοντας ότι κάποια μέρα οι καρποί τους θα πέφτουν ξανά άφθονοι στα δάση της Αμερικής.

πηγή: foodandwine