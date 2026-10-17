Τι ανέφερε στην καταγγελία του.

Ένας Γάλλος κομμουνιστής δήμαρχος, ο οποίος δέχτηκε σήμερα επίθεση από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατήγγειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο την «ανοχή» της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου απέναντι στη βία των εποίκων.

«Θεωρώ ότι εάν οι έποικοι ενεργούν με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει ανοχή εκ μέρους της ισραηλινής κυβέρνησης», δήλωσε ο Μπερνάρ Μποντού, κομμουνιστής δήμαρχος της πόλης Ολνουά-Εμερί, στη βόρεια Γαλλία, αφού ξυλοκοπήθηκε από Ισραηλινούς εποίκους κατά τη διάρκεια επίθεσης σήμερα εναντίον αυτοκινητοπομπής Ευρωπαίων διπλωματών που επισκέπτονταν την Ταϊμπέ.

«Όλος ο πλανήτης πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει εκεί. Γιατί, εντάξει, εγώ μετά θα επιστρέψω στη χώρα μου, όλα θα είναι καλά. Αυτοί όμως που συνεχίζουν να υποφέρουν περισσότερο είναι όσοι βρίσκονται εδώ», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι πραγματοποιούσε επίσκεψη στο χριστιανικό χωριό Ταϊμπέ, μαζί με τον γενικό πρόξενο της Γαλλίας στην Ιερουσαλήμ και έναν ιερέα της πόλης του, για την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των δύο δήμων.

Σήμερα, ενώ βρισκόταν με μια αντιπροσωπεία Ευρωπαίων διπλωματών στην Ταϊμπέ, δύο ή τρία αυτοκίνητα έφτασαν ξαφνικά, και Ισραηλινοί έποικοι βγήκαν από αυτά φωνάζοντας ύβρεις κατά της Γαλλίας, δήλωσε ο δήμαρχος.

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Ο Μποντού, ο οποίος φορούσε τη χαρακτηριστική τρίχρωμη ταινία του δημάρχου --που συμβολίζει τον θεσμικό του ρόλο σε επίσημη αποστολή, με τα χρώματα της εθνικής σημαίας της Γαλλίας-- δήλωσε ότι τον έριξαν στο έδαφος, τον ξυλοκόπησαν και τον χτύπησαν με σιδερένιες ράβδους.

«Ήταν μια πράξη αδικαιολόγητης βίας που με εκπλήσσει», δήλωσε. «Έφτασαν να είναι εκτός εαυτού». «Είναι απίστευτο το ότι έποικοι μπορούν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο», συνέχισε, δηλώνοντας βέβαιος ότι η επίθεση θα μείνει «ατιμώρητη», παρά την ανακοίνωση για την έναρξη έρευνας από την ισραηλινή αστυνομία.

Αφού κατάφερε να σηκωθεί από το έδαφος με τη βοήθεια του ιερέα, ο Μποντού έφυγε γρήγορα από το σημείο με αυτοκίνητο. Δεν έφερε σοβαρά τραύματα και μπόρεσε να συνεχίσει την επίσκεψή του.