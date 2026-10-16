Τις τελευταίες δέκα ημέρες έχουν σημειωθεί επιθέσεις drones σε τουλάχιστον πέντε φορτηγά πλοία κοντά στις ακτές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 23 νεκρούς ναυτικούς.

Σε έκτακτη συνεδρίαση προχωρούν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ προκειμένου να εξετάσουν τους τρόπους αντίδρασης απέναντι στο κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκδηλώνονται εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Την είδηση αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νίκουσορ Νταν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ύστερα από συνομιλίες που είχε με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, και τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

Αφορμή για την κινητοποίηση αυτή αποτέλεσαν τα πρόσφατα περιστατικά, κατά τα οποία δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών επλήγησαν από αέρος από drones εντός ή πλησίον των ρουμανικών χωρικών υδάτων. Παρά τη σοβαρότητα των συμβάντων, ο ρουμάνος πρόεδρος σημείωσε πως είναι ακόμη νωρίς για να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα αν πίσω από τα χτυπήματα βρίσκεται η Ρωσία. Ο Νταν ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Συμμαχίας, ενώ προανήγγειλε τη σύγκληση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (NAC) για τη συνολική αποτίμηση της κατάστασης στη Μαύρη Θάλασσα. Πρόσθεσε δε πως οι υβριδικές αυτές επιθέσεις έχουν ως προφανή στόχο την κάμψη της υποστήριξης προς την Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι η βοήθεια προς το Κίεβο θα συνεχιστεί αδιάλειπτα.

Παράλληλα, ο ρουμάνος ηγέτης διευκρίνισε ότι στο παρόν στάδιο δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του Άρθρου 5 περί συλλογικής άμυνας, ενώ η Ρουμανία δεν έχει ζητήσει ούτε την προσφυγή στο Άρθρο 4 για την έναρξη επίσημων στρατιωτικών διαβουλεύσεων.

Την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες των σωμάτων διάσωσης για τον εντοπισμό επτά αγνοούμενων μελών πληρώματος από τα δύο δεξαμενόπλοια, ενώ εξειδικευμένες ομάδες των ρουμανικών ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες των επιθέσεων.

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Σημειώνεται ότι τις τελευταίες δέκα ημέρες έχουν σημειωθεί επιθέσεις drones σε τουλάχιστον πέντε ακόμη φορτηγά πλοία κοντά στις ακτές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας - αμφότερων μελών του ΝΑΤΟ - αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 23 νεκρούς ναυτικούς.

Αναφερόμενος στις ανάγκες θωράκισης της χώρας του, ο Νταν υπενθύμισε ότι η Ρουμανία είχε ζητήσει ήδη από τον Μάιο την επιτάχυνση των παραδόσεων ειδικού στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως εξειδικευμένα ραντάρ, όταν ρωσικό drone είχε συντριβεί σε πολυκατοικία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Σημείωσε ότι η Ρουμανία βρίσκεται ξανά σε παρόμοια θέση, αναζητώντας περαιτέρω συνδρομή από τους Συμμάχους - όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Σλοβακία και η Πορτογαλία - αυτή τη φορά για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων της στη Μαύρη Θάλασσα.

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στο X ότι η Συμμαχία έχει ήδη ενισχύσει τις δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην ανατολική της πτέρυγα και θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη της περιοχής, προσαρμόζοντας τη διάταξη αποτροπής και άμυνας όπου κρίνεται απαραίτητο.