Ο υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκαλάντ, λέει ότι η επερχόμενη χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας μπορεί να διαρκέσει τρεις μήνες, αλλά θα είναι η τελευταία, αν το Ισραήλ καταφέρει να εξαλείψει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

«Αυτός πρέπει να είναι ο τελευταίος [χερσαίος] ελιγμός στη Γάζα, για τον απλούστατο λόγο ότι μετά από αυτόν δεν θα υπάρχει Χαμάς. Θα χρειαστεί ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις, αλλά στο τέλος δεν θα υπάρχει Χαμάς», λέει ο Γιοάβ Γκαλάντ στο κέντρο διοίκησης της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στο Τελ Αβίβ.

«Πριν ο εχθρός συναντήσει τις τεθωρακισμένες δυνάμεις και το πεζικό, θα συναντήσει τις βόμβες της Πολεμικής Αεροπορίας», συνεχίζει.

«Έχω την εντύπωση ότι ξέρετε πώς να το κάνετε αυτό με θανατηφόρο, ακριβή και πολύ υψηλής ποιότητας τρόπο, όπως έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα», προσθέτει στους αξιωματούχους της IAF.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, συνομίλησε ξανά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Η συνομιλία είναι η δεύτερη κατά σειρά, από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος επισκέφθηκε το Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λευκός Οίκος αναμένεται να εκδώσει -σύντομα- μια νέα ανακοίνωση.

BREAKING: US President Biden has spoken to the Pope about the need to prevent escalation and working towards a durable peace in the Middle East.



? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/1GhKcU7fLi