Για τον πόλεμο στο Ισραήλ μίλησε ο πρώην αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης, Χαμάς, Χάλεντ Μασάαλ, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με ερώτηση: «Γιατί ο κόσμος συγκρίνει την οργάνωση Χαμάς με το ΙSIS;», μια δολοφονική και εξαιρετικά σκληρή φονταμενταλιστική ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση, η οποία διέπραξε φρικαλεότητες εναντίον αμάχων.

Ο Μεσάαλ, ο οποίος διετέλεσε από το 1996 έως το 2017 πρόεδρος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, απάντησε:

«Το Ισραήλ θα μας σκοτώσει, είτε ήμασταν αντίθετοι είτε όχι».

«Η Χαμάς κρατά αιχμάλωτους αρκετούς στρατιώτες των IDF μέσω των οποίων είναι δυνατόν να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση των κρατουμένων ασφαλείας που είναι φυλακισμένοι στο Ισραήλ.Η αιφνιδιαστική επίθεση στο Ισραήλ ήταν "μια υπολογισμένη κίνηση που η Χαμάς έχει πλήρη επίγνωση των συνεπειών της», συνέχισε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην υποστήριξη των αραβικών χωρών στην εκστρατεία και παραδέχθηκε:

«Η Χεζμπολάχ και το Ιράν μας παρέχουν όπλα, εμπειρία και τεχνολογική υποστήριξη σε αυτή τη μάχη, αλλά απαιτούμε περισσότερα από αυτούς. Είμαστε ικανοποιημένοι με την υποστήριξη των αραβικών χωρών και τη στάση τους στο πλευρό μας, αλλά τις καλούμε να παράσχουν περισσότερη υποστήριξη».

Αναφερόμενος στη ζημιά που υπέστησαν οι Παλαιστίνιοι πολίτες στη Λωρίδα της Γάζας, σημείωσε ότι «η Χαμάς και ο στρατιωτικός της βραχίονας εστιάζει την αντίθεσή της στις κατοχικές δυνάμεις και τους στρατιώτες, αλλά σε όλους τους πολέμους υπάρχουν κάποιες απώλειες μεταξύ των αμάχων».

Παρ' όλα αυτά, απέφυγε να αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας και για τη βλάβη των αμάχων από τα πυρά των δυνάμεών τους:

«Δεν στοχεύουμε επίτηδες αμάχους».

Επιτέθηκε στην κυβέρνηση Μπάιντεν και την κατηγόρησε για απανθρωπιά και ηθική λόγω του γεγονότος ότι «δεν βλέπουν τα νοσοκομεία και τα τζαμιά που καταστράφηκαν και τα εγκλήματα πολέμου του σιωνιστικού στρατού στη γη της Γάζας».

Saudi Arabia TV ?? (Al Arabiya) to Hamas leader Khaled Mashal: “How do you expect the world to support you when you committed such crimes against civilians? The entire world compares you to ISIS!”pic.twitter.com/Jjsk3Y81uf