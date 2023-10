Τα τελευταία 24ωρα - παράλληλα με τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και το μπαράζ ρουκετών - Ισραήλ και Χαμάς επιδίδονται και σε έναν ιδίοτυπο «πόλεμο» εντυπώσεων προβάλλοντας βίντεο και εικόνες από το Ισραήλ και τη Γάζα.

Αυτό είναι το σπίτι μιας ολόκληρης οικογένειας στο Kfar Aza που σφαγιάστηκε από τρομοκράτες της Χαμάς.

Ο σκύλος της οικογένειας αρνείται να εγκαταλείψει το κρεβάτι όπου κοιμόντουσαν τα παιδιά της οικογένειας πριν σφαγιαστούν.

Με αυτό το λιτό μήνυμα συνοδεύεται το νέο σκληρό βίντεο που έδωσε τη δημοσιότητα το προσωπικό του ισραηλινού ΥΠΕΞ.

