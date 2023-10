Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης κοντά στην Βενετία στην Ιταλία, όταν λεωφορείο έπεσε από αερογέφυρα με αποτέλεσμα πολλοί επιβαίνοντες να χάσουν την ζωή τους.

«Είναι μια σκηνή βγαλμένη από την Αποκάλυψη. Έχω μείνει άφωνος», σχολιάζει ο δήμαρχος της Βενετίας, Λουίτζι Μπρουνιάρο στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter). «Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», λέει συγκλονισμένος ένας από τους διασώστες.

Βίντεο σοκ από τις πρώτες στιγμές μετά την πτώση:

