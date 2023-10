Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης κοντά στην Βενετία στην Ιταλία, όταν λεωφορείο έπεσε από αερογέφυρα με αποτέλεσμα πολλοί επιβαίνοντες να χάσουν την ζωή τους.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται στους 21 νεκρούς, ανάμεσά τους δύο παιδιά, όπως αναφέρουν αξιωματούχοι.

Ωστόσο, ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί καθώς γίνεται λόγος για τουλάχιστον 4 με 5 αγνοούμενους.

Όπως αναφέρει το BBC, το λεωφορείο που μετέφερε αλλοδαπούς σε κάμπινγκ κοντά στη Βενετία, φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες πριν την πτώση του από οδογέφυρα, στην περιοχή του Μέστρε.

Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε Ουκρανοί, ένας Γερμανός και ο Ιταλός οδηγός, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, ενώ τόνισε πως πρόκειται για μια τεράστια τραγωδία.

Το λεωφορείο φέρεται να είχε νοικιαστεί για να μεταφέρει τουρίστες μεταξύ της Βενετίας και ενός κάμπινγκ στην κοντινή περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 19:45 (17:45 ώρα Ελλάδας), καθώς το λεωφορείο φέρεται να μετέφερε τουρίστες πίσω στο κάμπινγκ.

Άλλες πληροφορίες, ανεπίσημες ακόμα, αναφέρουν ότι το λεωφορείο λειτουργούσε με αέριο μεθάνιο και έπεσε πάνω σε καλώδια ρεύματος και έπιασε φωτιά.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να εργάζονται στο σημείο.

Σε κοντινό νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί οι τραυματίες, όπου παρέχεται ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της.

«Οι σκέψεις μας είναι στα θύματα και στις οικογένειες και τους φίλους τους», είπε.

Η πρόεδρος της Επιτροπής της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό των Ιταλών σε αυτή την στιγμή βαθύτατου πόνου.

Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il Sindaco @LuigiBrugnaro e con il Ministro @Piantedosim per seguire le notizie…