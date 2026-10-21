Από το Παρίσι και τη Ρώμη έως την Τιφλίδα, την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, η νέα έκθεση του MOMUS Air προσκαλεί τους ταξιδιώτες σε μια διαφορετική περιήγηση μέσα από την τέχνη.

Από τις 21 Οκτωβρίου, το MOMUS Air στο επίπεδο Αναχωρήσεων του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» υποδέχεται τη νέα έκθεση «Προορισμοί / Destinations», προσφέροντας στους επιβάτες και τους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν διαφορετικούς τόπους μέσα από τη ματιά Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Περισσότερα από 35 εικαστικά έργα, ψηφιακές δημιουργίες και video walls από τις συλλογές των μουσείων του MOMUS συνθέτουν μια εικαστική διαδρομή, στην οποία η γεωγραφία συναντά την προσωπική εμπειρία και την καλλιτεχνική έκφραση.

Η νέα έκθεση αποτελεί τη δεύτερη θεματική παρουσίαση του MOMUS Air, μετά την έκθεση που εξερεύνησε την ιδέα της πτήσης. Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον στρέφεται στους τόπους που επιλέγουμε να επισκεφθούμε, σε εκείνους που μας εμπνέουν και σε όσα τους καθιστούν ξεχωριστούς. Το Παρίσι, η Τιφλίδα, η Ρώμη και η Κρήτη αναδύονται ως διαφορετικοί σταθμοί μιας εικαστικής περιήγησης, μέσα από έργα που αποτυπώνουν τη φυσιογνωμία, την ατμόσφαιρα και τις πολλαπλές όψεις κάθε προορισμού.

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Κεντρική θέση στην έκθεση διατηρεί η Θεσσαλονίκη, μέσα από την ενότητα «Η Θεσσαλονίκη ως κεντρική αφετηρία και προορισμός», με έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, φωτογραφίας και επιτελεστικών δράσεων, που αποτυπώνουν τη σχέση των δημιουργών με την πόλη, τις γειτονιές και τους ανθρώπους της. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να χαράξουν τη δική τους εικαστική διαδρομή, να ανακαλύψουν περισσότερες πληροφορίες για τα έργα και τους καλλιτέχνες μέσω κωδικών QR και να αλληλεπιδράσουν με το εκθεσιακό περιβάλλον μέσα από τη φωτογραφία.

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα των Jean-Christophe Ballot, Ξάνθιππου Βύσσιου, David Kakabadze, Vasilii Kamenskii, William Klein, Χρήστου Κούντουρα, Alexei Kruchenykh, Νίκου-Γαβριήλ Πεντζίκη, Μαρίνου Τσαγκαράκη, Γιάννη Στυλιανού, Θανάση Χονδρού, Αλεξάνδρας Κατσιάνη, Peter Wüthrich και Kiril Zdanevich.