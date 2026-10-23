Τα μέλη της οργάνωσης είχαν επεκτείνει τη δράση τους τόσο στο Καρπενήσι, όσο και τη Λαμία και τη Λειβαδιά.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του Καρπενησίου, της Λαμίας και της Λειβαδιάς προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (22/10), εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχές της Ευρυτανία, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας δέκα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα «ηγετικά» στελέχη. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται τρία άτομα της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 34 ακόμη άτομα. Σημειώνεται ότι ο ένας από τους συλληφθέντες είναι ανήλικος.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη, ενδελεχή προανακριτική διαδικασία, τουλάχιστον από τις αρχές του τρέχοντος έτους και μέχρι τον εντοπισμό και την σύλληψή τους, τα μέλη της είχαν συστήσει δομημένη ομάδα, η οποία παρουσίαζε συνεχή δράση, ιεραρχημένη δομή και διακριτούς μεταξύ των μελών της ρόλους, με σκοπό την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ακόμα και σε σχολικές μονάδες.

Σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες των μελών της οργάνωσης, καθώς και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 78,98 γραμμαρίων,

3 φορητές ζυγαριές,

4 τρίφτες κάνναβης και δύο σακουλάκια, με υπολείμματα κάνναβης,

27,80 γραμμάρια σπόρων κάνναβης,

4 δίσκοι σποράς και σπόροι αγνώστου φυτού,

11 κάψουλες άγνωστης ουσίας, εντός αυτοσχέδιας συσκευασίας και ένα ναρκωτικό δισκίο φαρμακευτικού σκευάσματος, άνευ ιατρικής συνταγής,

ένα μαχαίρι και έναν αναδιπλούμενο σουγιά,

29 κροτίδες,

6 φορητοί υπολογιστές και δύο πλακέτες ηλεκτρονικού υπολογιστή,

το χρηματικό ποσό των 1.100 ευρώ και τραπεζικές κάρτες,

16 κινητά τηλέφωνα και οκτώ κάρτες SIM, καθώς και

πλήθος νάιλον συσκευασιών, πρόσφορων για την συσκευασία των ναρκωτικών, ιδιόχειρες σημειώσεις και ψεύτικα χαρτονομίσματα, προοριζόμενα για κινηματογράφηση.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν επίσης δύο ΙΧ αυτοκίνητα, δύο ποδήλατα και ένα ηλεκτρικό σκούτερ, ως μέσα διευκόλυνσης για την παράνομη δράση της οργάνωσης.

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Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας, ενώ την προανάκριση διενήργησε με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου.