Στους δρόμους και οι συνταξιούχοι σήμερα, οι οποίοι ζητούν μεταξύ άλλων την επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης.

Πορεία προς το υπουργείο Υγείας πραγματοποίησαν οι συνταξιούχοι στην Αθήνα, ζητώντας επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν περίπου 3.000 με 4.000 άτομα. Οι συνταξιούχοι σχεδίαζαν να καταθέσουν υπόμνημα με τα αιτήματά τους και να ζητήσουν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Οι συνταξιούχοι ζητούν την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και την αύξηση των δαπανών για τη δημόσια υγεία. Αναφέρουν πως οι ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές έχουν ως αποτέλεσμα να χρειάζεται συχνά να δημιουργούνται τεράστιες αναμονές στην πρωτοβάθμια υγεία μέχρι την εξυπηρέτησή τους.

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Χαιρετισμοί οργανώσεων

Νωρίτερα στο πλαίσιο της μαζικής συγκέντρωσης έγιναν χαιρετισμοί από εκπροσώπους των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων.

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Παράλληλα χαιρέτισαν και εκπρόσωποι των υγειονομικών και συγκεκριμένα ο Γιάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, που αναφέρθηκε στο περιεχόμενο και τα αιτήματα των νοσοκομειακών γιατρών που σήμερα απεργούν, τα οποία αφορούν και αντανακλούν και τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων για τη δημόσια και δωρεάν Υγεία, πρόνοια, Περίθαλψη, καθώς και ο Γιώργος Σιδέρης, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Και οι δύο ομιλητές στάθηκαν στη σημασία του κοινού αγώνα και των διεκδικήσεων για τη Δημόσια Υγεία.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στις 30 Οκτώβρη, μέρα δράσης των λιμενεργατών και των εργαζομένων στα λιμάνια, καθώς και στην πανελλαδική, πανεργατική απεργία και στις συγκεντρώσεις των συνδικάτων στις 25 Νοέμβρη.