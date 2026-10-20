Κανένα από τα τουρκικά αεροσκάφη δεν ήταν οπλισμένα και δεν καταγράφηκαν εμπλοκές.

Και ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβυής επικύρωσε την Τρίτη (20/10) το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, καταγράφηκαν νέες τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, ανήμερα της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, πέντε τουρκικά UAV και ένα κατασκοπευτικό CN 235 προχώρησαν σε 14 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο (9 από τα UAV και 5 από το CN-235) και σε 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Κανένα από τα αεροσκάφη δεν ήταν οπλισμένα και δεν καταγράφηκαν εμπλοκές.

Τα τουρκικά αεροσκάφη, όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.