«Ο ανταγωνισμός είναι καλός τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Καμία αγορά δεν ωφελείται όταν όλοι αισθάνονται ότι έχουν μόνο μία επιλογή», δήλωσε o Στέλιος Χατζηιωάννου.

Τριάντα χρόνια μετά την ίδρυση της easyJet, ο Στέλιος Χατζηιωάννου επεκτείνει την παρουσία του easy brand στο ηλεκτρονικό εμπόριο, επιχειρώντας να διεκδικήσει μερίδιο από μια αγορά στην οποία κυριαρχούν μεγάλοι διεθνείς όμιλοι.

Το easyShop.com, που ανήκει στην οικογένεια εμπορικών σημάτων easy, συγκεντρώνει εκατομμύρια προϊόντα από ανεξάρτητους εμπόρους, δίνοντας έμφαση στις ανταγωνιστικές τιμές, στην απλότητα των συναλλαγών και στην επιβράβευση των καταναλωτών.

Το μοντέλο που διαφοροποιεί το easyShop

Βασικό χαρακτηριστικό της νέας πλατφόρμας είναι ότι δεν λειτουργεί ως λιανοπωλητής. Συγκεκριμένα, δεν διατηρεί αποθέματα, δεν διαθέτει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και δεν ανταγωνίζεται τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσω αυτής.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε προϊόν ανήκει αποκλειστικά στον συνεργαζόμενο έμπορο και κάθε παραγγελία μετατρέπεται σε πώληση για την επιχείρησή του.

Παράλληλα, το easyShop προσφέρει σημαντικές δυνατότητες διεθνούς επέκτασης, καθώς οι επιχειρήσεις μπορούν, μέσω ενός ενιαίου λογαριασμού, να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε 21 ευρωπαϊκές αγορές.

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Η πλατφόρμα υποστηρίζει αυτόματο υπολογισμό του ΦΠΑ, ενώ δεν απαιτείται η ίδρυση ξεχωριστής εταιρείας σε κάθε χώρα, περιορίζοντας έτσι τα εμπόδια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα.

Στέλιος Χατζηιωάννου: «Ο ανταγωνισμός είναι καλός»

Αναφερόμενος στη νέα επιχειρηματική κίνηση, ο Στέλιος Χατζηιωάννου υπογράμμισε ότι η ύπαρξη περισσότερων επιλογών ωφελεί τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις.

«Ο ανταγωνισμός είναι καλός τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Καμία αγορά δεν ωφελείται όταν όλοι αισθάνονται ότι έχουν μόνο μία επιλογή», δήλωσε.

Όπως επισήμανε, το easyShop συνδυάζει τις παραδοσιακές αξίες του easy brand, δηλαδή την απλότητα, τις προσιτές τιμές και τη δυνατότητα επιλογής, με ένα μοντέλο που στηρίζει την ανάπτυξη των εμπόρων αντί να τους ανταγωνίζεται.

Εκατοντάδες έμποροι στην πλατφόρμα

Σύμφωνα με την εταιρεία, εκατοντάδες έμποροι πραγματοποιούν ήδη πωλήσεις μέσω του easyShop, ενώ συνεχίζεται η ένταξη νέων επιχειρήσεων ενόψει της Black Friday και των Χριστουγέννων.

Την τεχνολογική υποδομή και τη λειτουργία της πλατφόρμας έχει αναλάβει η OnCommerce, η εταιρεία πίσω από το marketplace OnBuy.

Για τους καταναλωτές, το easyShop προσφέρει εκατομμύρια προϊόντα, δωρεάν παράδοση σε μεγάλο αριθμό ειδών, ευέλικτες επιλογές πληρωμής, επιβράβευση αγορών και επαληθευμένες αξιολογήσεις.

Η ελληνική έκδοση λειτουργεί ήδη στη διεύθυνση www.easyshop.com/gr/, ανοίγοντας ένα νέο κανάλι πωλήσεων για τις εγχώριες επιχειρήσεις.