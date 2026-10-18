Πλήρως ανακαινισμένο, με τη σύγχρονη φιλοξενία του Mercure και την υπογραφή της Vassilicos House of Hospitality.

Με ιδιαίτερη επισημότητα εγκαινιάστηκε σήμερα στην Πάτρα το MERCURE PATRAS ASTIR, με την υπογραφή της MERCURE, του Ομίλου ACCOR και τη σφραγίδα ποιότητας του VASSILICOS HOUSE OF HOSPITALITY.

Με μια λαμπερή εκδήλωση όπου κυριάρχησαν η ιστορία και οι αναμνήσεις, αλλά και η αισιοδοξία και η ελπίδα, το εμβληματικό ξενοδοχείο Astir της Πάτρας, το μεγαλύτερο της Αχαϊκής πρωτεύουσας, που από το 1973 αποτελεί σημείο αναφοράς στη Δυτική Ελλάδα, έχοντας υποδεχθεί κορυφαίες προσωπικότητες της Ελλάδας και της διεθνούς πολιτικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής, μετονομάστηκε σε MERCURE PATRAS ASTIR, εγκαινιάζοντας έτσι μια νέα εποχή στην ποιοτική φιλοξενία στην πόλη.

Έπειτα από καθολική ανακατασκευή που ξεκίνησε το 2024, με μια επένδυση που ξεπέρασε τα 10 εκατ. ευρώ το ξενοδοχείο επαναλειτουργεί με 116 δωμάτια και σουίτες, συνεδριακούς χώρους άνω των 700 τ.μ., roof garden με πισίνα, parking, εστιατόριο, μπαρ και γυμναστήριο.

Φιλοδοξεί δε να αποτελέσει το νέο τοπόσημο της ποιοτικής φιλοξενίας στην Πάτρα και να εδραιωθεί ως το επίκεντρο της κοινωνικής, πολιτιστικής και επιχειρηματικής ζωής της πόλης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τα εγκαίνια πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού Βάσια Κουτσούκου - εκπροσωπώντας την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη που δεν παρέστη την τελευταία στιγμή λόγω οικογενειακού πένθους-, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα, του πρώην Υφυπουργού και Βουλευτή Αχαϊας Ανδρέα Κατσανιώτη, του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χαράλαμπου Μπονάνου, Αντιπεριφερειαχών, Δημάρχων, εκπροσώπων φορέων, Δημόσιων Οργανισμών, επιχειρηματιών και άλλων εκλεκτών προσκεκλημένων. Αγιασμό πραγματοποίησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος.

Τους εκλεκτούς προσκεκλημένους του υποδέχθηκαν οι Αλέξανδρος και Ευγένιος Βασιλικός, ιδιοκτήτες της VASSILICOS HOUSE OF HOSPITALITY και οι συνεργάτες τους.

Ο Πρόεδρος της VASSILICOS HOUSE OF HOSPITALITY κ. Αλέξανδρος Βασιλικός τόνισε:

«Η Πάτρα αποκτά και πάλι το καμάρι της, ακόμη πιο ισχυρό και λαμπερό. Η επιστροφή του εμβληματικού ξενοδοχείου Astir υπό το brand MERCURE του κορυφαίου Ομίλου ACCOR , υλοποιεί το όραμα όλων μας στο VASSILICOS HOUSE OF HOSPITALITY για την προσφορά σύγχρονων, ποιοτικών υπηρεσιών φιλοξενίας, με επίκεντρο των άνθρωπο και πηγή δύναμης την αυθεντικότητα της εμπειρίας, το πηγαίο χαμόγελο των εργαζομένων μας και την έμπρακτη διασύνδεση με τοπικούς παραγωγούς.

Η τρίτη αυτή κατά σειρά επένδυση του Ομίλου μας στην Πάτρα, επιβεβαιώνει την πίστη μας στις δυνατότητες της πόλης να μετατραπεί σε ελκυστικό τουριστικό προορισμό, συνδυάζοντας το ένδοξο παρελθόν της με ένα ελπιδοφόρο μέλλον και δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό συνθήκες ανάπτυξης, απασχόλησης και ευημερίας για τους κατοίκους της».

Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού Βάσια Κουτσούκου, ανέφερε: «Στο Υπουργείο Τουρισμού συνεχίζουμε την υλοποίηση της στρατηγικής μας με στόχο την ποιοτική και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του τόπου μας. Μια ανάπτυξη που δημιουργεί σταθερή αξία για τη χώρα και για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες σε όλη την Ελλάδα. Επενδύουμε λοιπόν στον εμπλουτισμό και την ποιοτική διαφοροποίηση της τουριστικής μας προσφοράς, με σκοπό τη διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, καθώς σκέφτομαι πόσες από τις προτεραιότητές μας για τον ελληνικό τουρισμό υπηρετεί η επαναλειτουργία αυτής της μονάδας».

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας, τόνισε: «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς για την πόλη μας. Ένα εμβληματικό τοπόσημο, επανέρχεται στην πόλη. Πρέπει να ομολογήσουμε πως μας έλειψε. Το σήμερα, αλλά κυρίως το αύριο, προβλέπονται φωτεινά και χαρούμενα. Σήμερα το ξενοδοχείο γίνεται ένας φάρος της πόλης μας. Ερχόμενος ο επισκέπτης το βλέπει χαρούμενο και πολύχρωμο. Αναγνωρίζει την υπόσχεση της ζεστής φιλοξενίας, σε μια πόλη, που όσο και αν μας πληγώνει, παραμένει η ομορφότερη! Είμαι βέβαιος ότι ο Αλέξανδρος και οι συνεργάτες του θα οδηγήσουν το ξενοδοχείο σε ακόμα δυναμικότερη τροχιά. Το έχουν αποδείξει άλλωστε με τον καλύτερο τρόπο, με τόσες μονάδες που λειτουργούν υποδειγματικά σε όλη την χώρα».

Ο Χαράλαμπος Μπονάνος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, μεταξύ άλλων επισήμανε: «Θέλω να συγχαρώ θερμά τη διοίκηση και τους ανθρώπους της Vassilicos House of Hospitality για την επένδυση, την ανανέωση και την εμπιστοσύνη τους στις δυνατότητες της πόλης μας. Η σημερινή ημέρα στέλνει ένα ουσιαστικό μήνυμα: ότι η Πάτρα μπορεί να ανανεώνεται, να εξελίσσεται και να διεκδικεί τη θέση που της αξίζει στον σύγχρονο τουριστικό χάρτη της χώρας. Παράλληλα, η ένταξη του ξενοδοχείου σε ένα διεθνές δίκτυο φιλοξενίας ενισχύει την αναγνωρισιμότητα της Πάτρας και διευρύνει τις δυνατότητες προβολής της στο εξωτερικό. Θέλουμε η Πάτρα να αποτελεί αυτοτελή προορισμό και ταυτόχρονα σημείο εκκίνησης για την ανακάλυψη ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας. Για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε επενδύσεις, συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σύγχρονες υποδομές, οργανωμένη προβολή και, πάνω απ’ όλα, πίστη στις δυνατότητες του τόπου μας».

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, ανέφερε: «Η επένδυση της Vassilicos House of Hospitality, σε συνεργασία με έναν διεθνή ξενοδοχειακό όμιλο όπως η Accor, αναδεικνύει τις δυνατότητες της Πάτρας να προσελκύει επενδύσεις που ενισχύουν την τοπική οικονομία και αναβαθμίζουν το τουριστικό της προϊόν. Για το Επιμελητήριο Αχαΐας, η ανάπτυξη του τουρισμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Η Πάτρα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, από το λιμάνι και την εμπορική της δραστηριότητα μέχρι την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη γεωγραφική της θέση. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα με σχέδιο, συνεργασίες και επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία μας».

Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας, Χρήστος Κανελλής, τόνισε: «Εκ μέρους της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας θέλω να καλωσορίσω στην οικογένειά μας το MERCURE PATRAS ASTIR, μία επένδυση της VASSILICOS HOUSE OF HOSPITALITY, που για άλλη μία φορά ως όμιλος δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Αχαΐα. Όπως, όμως, δείχνει και η ονομασία του νέου ξενοδοχείου, αποτελεί τη συνέχεια μιας θρυλικής ξενοδοχειακής μονάδας, ταυτισμένη με την φιλοξενία στην Πάτρα, του ΑΣΤΕΡΑ, της οικογένειας Μεντζελόπουλου. Είμαστε σαν Ένωση εξαιρετικά περήφανοι που δύο δυναμικά μέλη του Δ.Σ., ο Ηλίας και ο Ευγένιος συνεργάστηκαν μαζί με την ομάδα τους για να δώσουν στην πόλη της Πάτρας ένα πραγματικό στολίδι»!

To MERCURE PATRAS ASTIR

Τοποθετημένο σε προνομιακή τοποθεσία, με θέα στο λιμάνι, παρέχει εύκολη πρόσβαση στο εμπορικό κέντρο της Πάτρας, στα σημαντικότερα αξιοθέατα και στους βασικούς συγκοινωνιακούς κόμβους, αποτελώντας ιδανική επιλογή για επαγγελματικούς λόγους και αναψυχή.

Διαθέτει 116 μοναδικά δωμάτια και σουίτες με θέα στην πόλη ή στη θάλασσα, 8 ευέλικτες αίθουσες συνεδρίων (700+ τ.μ. / έως 440 σύνεδροι), Rooftop Bar & Restaurant με θέα στον Πατραϊκό Κόλπο, εποχική rooftop πισίνα, γυμναστήριο, διαθέσιμες θέσεις parking και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, room service και δωρεάν Wi-Fi.