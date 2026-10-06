Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 34,25 εκατ. ευρώ, έναντι 34,35 εκατ. ευρώ το 2024.

Βελτιωμένη κερδοφορία παρά τη μικρή υποχώρηση των πωλήσεων εμφάνισε η Max Stores το 2025, με την εταιρεία να σχεδιάζει περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων της και ενίσχυση του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 34,25 εκατ. ευρώ, έναντι 34,35 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,28%, την οποία η διοίκηση αποδίδει κυρίως σε μείωση του μεριδίου αγοράς. Το περιθώριο μικτού κέρδους παρέμεινε σχεδόν σταθερό στο 38,86%, από 38,94% την προηγούμενη χρήση.

Παρά τη στασιμότητα των πωλήσεων, η λειτουργική εικόνα ενισχύθηκε. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε 1,999 εκατ. ευρώ από 1,877 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 2,875 εκατ. ευρώ έναντι 2,616 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 10%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 960 χιλ. ευρώ, από 687 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 662,7 χιλ. ευρώ από 518,2 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο περίπου 28%.

Ενισχυμένη εμφανίζεται και η καθαρή θέση της Max Stores, η οποία στο τέλος του 2025 ανήλθε σε 6,16 εκατ. ευρώ, έναντι 5,50 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Τα ταμειακά διαθέσιμα υπερδιπλασιάστηκαν στα 12,95 εκατ. ευρώ από 6,19 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις, με τις μακροπρόθεσμες να φθάνουν τα 13,17 εκατ. ευρώ από 7,99 εκατ. ευρώ και τις βραχυπρόθεσμες τα 15,61 εκατ. ευρώ από 14,54 εκατ. ευρώ.

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Για το 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι τα αποτελέσματα θα διατηρήσουν θετική πορεία, παρά τις πληθωριστικές και ενεργειακές πιέσεις. Στο αναπτυξιακό πλάνο περιλαμβάνονται η περαιτέρω γεωγραφική επέκταση μέσω νέων καταστημάτων και η ενίσχυση του e-shop.